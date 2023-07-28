Кардинальные изменения или лёгкие детали? Календарь стрижек на август 2023 — благоприятные дни

В последний месяц лета хочется догнать его и насладиться как следует. Если ты думаешь о смене прически, цвета волос или имиджа в целом, мы расскажем об удачных днях для процедур. Часто для планирования используют лунный календарь стрижек. Именно такой ты найдешь в нашем материале.

Лунный календарь стрижек на август 2023: удачные дни для процедур

Лунный календарь стрижек состоит из фаз Луны, а также благоприятных и неблагоприятных дней для процедур. Если ты действительно замечаешь эффект от стрижки в правильные дни, мы расскажем о видах ухода, которые можно делать.

Благоприятных дней для стрижки в августе будет всего шесть. Но этого достаточно, чтобы записаться к любимому мастеру и сделать окрашивание, стрижку, уход или завивку волос.

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Сравни фазы Луны и благоприятные дни, выбери удобную дату и насладись чем-нибудь новым в своем образе. Держи лунный календарь стрижек на август 2023.

Удачные дни в августе 2023

Благоприятные дни: 7, 8, 11, 26, 28, 29 августа.

Неблагоприятные дни: 3, 4, 5, 6, 13, 20, 22, 27, 30, 31 августа.

Фазы луны в августе 2023

Растущая Луна — 17-30 августа.

Полнолуние — 1, 31 августа.

Убывающая Луна — 2-15 августа.

Новолуние — 16 августа.

Какие процедуры для волос делать в августе 2023

7-8 августа — благоприятные дни для подстригания кончиков волос. Кардинальные изменения делать не рекомендуется, ведь это период убывающей Луны. Можно делать уход и маски для волос.

11 августа — подстригание и оздоровление волос будут иметь невероятный результат. С окрашиванием волос лучше подождать.

26 августа — день, который подходит для окрашивания, завивки и даже самых сложных процедур с волосами. Не упусти возможность записаться к своему мастеру.

28 августа — этот день подходит для натуральных масок и минимального ухода. Подстригание может улучшить состояние волос.

29 августа — благоприятный день для процедур дома и в салоне. Выбирай все, что тебе нужно, ведь стрижки, уход и другие процедуры пойдут на пользу.

Раньше мы рассказывали, как часто нужно мыть голову для здоровых волос.

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