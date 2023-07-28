Кардинальные изменения или лёгкие детали? Календарь стрижек на август 2023 — благоприятные дни

В последний месяц лета хочется догнать его и насладиться как следует. Если ты думаешь о смене прически, цвета волос или имиджа в целом, мы расскажем об удачных днях для процедур. Часто для планирования используют лунный календарь стрижек. Именно такой ты найдешь в нашем материале.
Лунный календарь стрижек состоит из фаз Луны, а также благоприятных и неблагоприятных дней для процедур. Если ты действительно замечаешь эффект от стрижки в правильные дни, мы расскажем о видах ухода, которые можно делать.
Благоприятных дней для стрижки в августе будет всего шесть. Но этого достаточно, чтобы записаться к любимому мастеру и сделать окрашивание, стрижку, уход или завивку волос.
Сравни фазы Луны и благоприятные дни, выбери удобную дату и насладись чем-нибудь новым в своем образе. Держи лунный календарь стрижек на август 2023.
Раньше мы рассказывали, как часто нужно мыть голову для здоровых волос.
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