Кардинальні зміни чи легкі деталі? Календар стрижок на серпень 2023 — сприятливі дні

В останній місяць літа хочеться наздогнати його та насолодитися як слід. Якщо ти думаєш про зміну зачіски, кольору волосся чи іміджу загалом, ми розповімо про вдалі дні для процедур.
Часто для планування використовують місячний календар стрижок. Саме такий ти знайдеш у нашому матеріалі.
Місячний календар стрижок складається з фаз Місяця, а також сприятливих та несприятливих днів для процедур. Якщо ти справді помічаєш ефект від стрижки у правильні дні, ми розповімо і про види догляду, які можна робити.
Сприятливих днів для стрижки у серпні буде всього шість. Але цього достатньо, щоб записатися до улюбленого майстра та зробити фарбування, стрижку, догляд чи завивання волосся.
Порівняй фази Місяця та сприятливі дні, вибери зручну дату та насолодись чимось новим у своєму образі. Тримай місячний календар стрижок на серпень 2023.
Раніше ми розповідали, як часто потрібно мити голову для здорового волосся.
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