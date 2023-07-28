Кардинальні зміни чи легкі деталі? Календар стрижок на серпень 2023 — сприятливі дні

В останній місяць літа хочеться наздогнати його та насолодитися як слід. Якщо ти думаєш про зміну зачіски, кольору волосся чи іміджу загалом, ми розповімо про вдалі дні для процедур.

Часто для планування використовують місячний календар стрижок. Саме такий ти знайдеш у нашому матеріалі.

Місячний календар стрижок на серпень 2023: вдалі дні для процедур

Місячний календар стрижок складається з фаз Місяця, а також сприятливих та несприятливих днів для процедур. Якщо ти справді помічаєш ефект від стрижки у правильні дні, ми розповімо і про види догляду, які можна робити.

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Сприятливих днів для стрижки у серпні буде всього шість. Але цього достатньо, щоб записатися до улюбленого майстра та зробити фарбування, стрижку, догляд чи завивання волосся.

Порівняй фази Місяця та сприятливі дні, вибери зручну дату та насолодись чимось новим у своєму образі. Тримай місячний календар стрижок на серпень 2023.

Місячний календар стрижок на серпень 2023

Сприятливі дні: 7, 8, 11, 26, 28, 29 серпня.

Несприятливі дні: 3, 4, 5, 6, 13, 20, 22, 27, 30, 31 серпня.

Фази місяця у серпні 2023

Місяць, що зростає — 17-30 серпня.

Повня — 1, 31 серпня.

Спадний Місяць — 2-15 серпня.

Молодик — 16 серпня.

Які процедури для волосся робити у серпні 2023

7-8 серпня — сприятливі дні для підстригання кінчиків волосся. Кардинальні зміни робити не рекомендується, адже це період спадного Місяця. Можна робити догляд та маски для волосся.

11 серпня — підстригання та оздоровлення волосся матимуть неймовірний результат. З фарбуванням волосся краще зачекати.

26 серпня — день, який підходить для фарбування, завивки та навіть найскладніших процедур із волоссям. Не пропусти можливість записатися до свого майстра.

28 серпня — цей день підходить для натуральних масок та мінімального догляду. Підстригання може покращити стан волосся.

29 серпня — сприятливий день для процедур удома і в салоні. Вибирай усе, що тобі потрібно, адже підстригання, догляд та інші процедури підуть на користь.

Раніше ми розповідали, як часто потрібно мити голову для здорового волосся.

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