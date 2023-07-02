Чтобы волосы были здоровыми: как часто надо мыть голову?

У каждого есть уникальная природа и структура волос. У кого-то они становятся жирными так быстро, что приходится мыть голову каждый день. Кто-то же может позволить себе забыть об этом на несколько дней, потому что волосы выглядят свежими.
Так что нет нормы, сколько раз в неделю надо мыть голову. Однако есть общие рекомендации, которые помогут сохранить кожу головы здоровой, а волосы в хорошем состоянии.
Об этих рекомендациях журналистам CNN рассказал сотрудник Американской академии дерматологической ассоциации доктор Энтони Росси.
Многие убеждены, что мыть голову нужно каждый день, иначе на следующий день оно станет таким жирным, что можно будет смазывать бутерброд.
Однако дерматологи утверждают, что это не совсем так. Действительно, есть люди, которым надо мыть голову каждый день, но не всем. Ведь то, как часто мыть голову, зависит от многих факторов: тип и стиль волос, степень жирности кожи головы и уровень активности.
Также нельзя обойти и сопутствующие факторы возраста. Известно, что в период полового созревания происходит всплеск гормонов, увеличивающий сальные железы. Тогда даже нужно мыть голову чаще.
Также нельзя обойти и сопутствующие факторы возраста. Известно, что в период полового созревания происходит всплеск гормонов, увеличивающий сальные железы. Тогда даже нужно мыть голову чаще.
По данным дерматологической ассоциации, чем старше мы становимся, тем меньше жира производит кожа головы, соответственно, она не нуждается в таком частом мытье.
Слишком частое мытье может высушить и сделать волосы тусклыми, а недостаточное мытье может привести к неприятному запаху и шелушению, поэтому нужно найти оптимальный вариант. Энтони Росси говорит, что достаточно мыть голову один или два раза в неделю.
Исключение — химические процедуры, ведь они могут сделать волосы сухими. В таком случае можно мыть их реже, чем раз в неделю, чтобы избежать ломкости или иссеченных кончиков
Исключение — химические процедуры, ведь они могут сделать волосы сухими. В таком случае можно мыть их реже, чем раз в неделю, чтобы избежать ломкости или иссеченных кончиков
Но из этого правила есть еще одно исключение — густые вьющиеся волосы. В ассоциации отмечают, что они могут быть подвержены сухости и ломкости, поэтому обычно их не нужно мыть ежедневно или даже еженедельно.
Энтони Росси рассказал, как поддерживать чистоту, внешний вид волосов и защитить их от повреждений.
Если тебя беспокоят постоянные проблемы с кожей головы или волосами: перхоть, выпадение или ломкость волос, следует обратиться к сертифицированному дерматологу.
Если тебя беспокоят постоянные проблемы с кожей головы или волосами: перхоть, выпадение или ломкость волос, следует обратиться к сертифицированному дерматологу.
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