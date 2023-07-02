Чтобы волосы были здоровыми: как часто надо мыть голову?

У каждого есть уникальная природа и структура волос. У кого-то они становятся жирными так быстро, что приходится мыть голову каждый день. Кто-то же может позволить себе забыть об этом на несколько дней, потому что волосы выглядят свежими.

Так что нет нормы, сколько раз в неделю надо мыть голову. Однако есть общие рекомендации, которые помогут сохранить кожу головы здоровой, а волосы в хорошем состоянии.

Об этих рекомендациях журналистам CNN рассказал сотрудник Американской академии дерматологической ассоциации доктор Энтони Росси.

Сейчас также смотрят

Нужно ли мыть голову каждый день?

Многие убеждены, что мыть голову нужно каждый день, иначе на следующий день оно станет таким жирным, что можно будет смазывать бутерброд.

Однако дерматологи утверждают, что это не совсем так. Действительно, есть люди, которым надо мыть голову каждый день, но не всем. Ведь то, как часто мыть голову, зависит от многих факторов: тип и стиль волос, степень жирности кожи головы и уровень активности.

Также нельзя обойти и сопутствующие факторы возраста. Известно, что в период полового созревания происходит всплеск гормонов, увеличивающий сальные железы. Тогда даже нужно мыть голову чаще.

По данным дерматологической ассоциации, чем старше мы становимся, тем меньше жира производит кожа головы, соответственно, она не нуждается в таком частом мытье.

Сколько раз нужно мыть волосы на самом деле: рекомендации дерматолога

Слишком частое мытье может высушить и сделать волосы тусклыми, а недостаточное мытье может привести к неприятному запаху и шелушению, поэтому нужно найти оптимальный вариант. Энтони Росси говорит, что достаточно мыть голову один или два раза в неделю.

Исключение — химические процедуры, ведь они могут сделать волосы сухими. В таком случае можно мыть их реже, чем раз в неделю, чтобы избежать ломкости или иссеченных кончиков

Но из этого правила есть еще одно исключение — густые вьющиеся волосы. В ассоциации отмечают, что они могут быть подвержены сухости и ломкости, поэтому обычно их не нужно мыть ежедневно или даже еженедельно.

Как ухаживать за волосами, чтобы подольше сберечь их чистый вид

Энтони Росси рассказал, как поддерживать чистоту, внешний вид волосов и защитить их от повреждений.

Расчесывай волосы и ухаживай за ними. Это разрыхляет мертвые клетки кожи.

Делай массаж кожи головы.

Используй несмываемый кондиционер или масла, питающие и увлажняющие кожу головы.

После тренировок необязательно каждый раз мыть волосы шампунем. Можно сделать это обыкновенной водой.

Используй сухие шампуни, но не слишком часто.

Избыток жира у полосы волос можно вытереть косметической бумагой от жира.

Вода в бассейне с высоким содержанием хлора может сделать волосы сухими и ломкими. Чтобы защитить что-нибудь, предварительно смочи и нанеси кондиционер, а уже потом одевай шапочку для плавания.

Если тебя беспокоят постоянные проблемы с кожей головы или волосами: перхоть, выпадение или ломкость волос, следует обратиться к сертифицированному дерматологу.

Существует немало уходовых средств и процедур для волос. Но как правильно всем пользоваться и что следует имплементировать в свой домашний уход. О том, как ухаживать за волосами дома — читай в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.