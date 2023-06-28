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Думаешь над завивкой, покраской или изменением длины? Не забудь заглянуть в календарь стрижек на июль 2023

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 июня 2023, 18:30
Місячний календар стрижок на липень 2023
Фото: Pexels

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