Думаешь над завивкой, покраской или изменением длины? Не забудь заглянуть в календарь стрижек на июль 2023

Иногда нам так хочется изменить свой стиль! В эти моменты больше всего хочется поменять прическу: накрутить локоны, подстричься, покраситься.

Но перед тем как подрезать кончики, нужно заглянуть в календарь стрижек, это поможет выбрать подходящий день для проведения процедур.

Мы расскажем о календаре стрижек на июль 2023 года.

Сейчас также смотрят

Календарь стрижек на июль 2023

Удачные дни: 1, 2, 11, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30, 31 июля.

Неудачные дни: 5, 6, 8, 17, 23 июля.

Фазы Луны в июле 2023

Растущая Луна: 1-2, 18-31 июля.

Полнолуние: 3 июля.

Убывающая Луна: 4-16 июля.

Новолуние: 17 июля.

Какие процедуры делать с волосами

3 июля — полная Луна, в этот день можно красить волосы, но не желательно стричь их или делать завивку.

4-16 июля — убывающая Луна. Наверное, все девушки хоть раз за свою жизнь слышали, что в этот период лучше не подрезать волосы, ведь они могут медленно отрастать.

11 июля — в этот день можно делать процедуры по уходу за волосами, общее состояние волос должно улучшиться.

17 июля — молодая Луна. В этот день лучше не подрезать кончики, ведь волосы должны сохранить энергию на новый цикл Луны.

21 июля — удачный день для смены имиджа, можешь экспериментировать с покраской и новой стрижкой.

30 июля — если ты решил(-а) покрасить или протонировать волосы — процедура будет удачной, особенно для маскировки седины.

Не забывай, что здоровый вид волос начинается далеко не с процедур в салоне красоты. Ранее мы рассказывали о продуктах для укрепления волос и их здоровья.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!