Думаешь над завивкой, покраской или изменением длины? Не забудь заглянуть в календарь стрижек на июль 2023

Иногда нам так хочется изменить свой стиль! В эти моменты больше всего хочется поменять прическу: накрутить локоны, подстричься, покраситься.
Но перед тем как подрезать кончики, нужно заглянуть в календарь стрижек, это поможет выбрать подходящий день для проведения процедур.
Мы расскажем о календаре стрижек на июль 2023 года.
Удачные дни: 1, 2, 11, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30, 31 июля.
Неудачные дни: 5, 6, 8, 17, 23 июля.
Растущая Луна: 1-2, 18-31 июля.
Полнолуние: 3 июля.
Убывающая Луна: 4-16 июля.
Новолуние: 17 июля.
Не забывай, что здоровый вид волос начинается далеко не с процедур в салоне красоты. Ранее мы рассказывали о продуктах для укрепления волос и их здоровья.
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