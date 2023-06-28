Думаєш над завивкою, фарбуванням чи зміною довжини? Не забудь зазирнути у календар стрижок на липень 2023

Інколи нам так кортить змінити свій стиль. У ці моменти чи не найбільше хочеться зробити нову зачіску: накрутити локони, підстригтися, пофарбуватися.

Але перед тим як підрізати кінчики, треба зазирнути у календар стрижок, це допоможе вибрати вдалий день для проведення процедур.

Ми розповімо про календар стрижок на липень 2023.

Зараз також дивляться

Календар стрижок на липень 2023

Вдалі дні: 1, 2, 11, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30, 31 липня.

Невдалі дні: 5, 6, 8, 17, 23 липня.

Фази Місяця у липні 2023

Місяць, що зростає: 1-2, 18-31 липня.

Повня: 3 липня.

Спадний Місяць: 4-16 липня.

Молодик: 17 липня.

Які процедури робити з волоссям

3 липня — повний Місяць, у цей день можна фарбувати волосся, але не бажано стригти його чи робити завивку.

4-16 липня — спадний Місяць. Напевно, всі дівчата хоч раз за своє життя чули, що у цей період краще не підрізати волосся, адже воно може повільно відростати.

11 липня — у цей день можна роботи процедури по догляду за волоссям, загальний стан волосся має покращитися.

17 липня — молодий Місяць. Цього дня краще не підрізати кінчики, адже волосся має зберегти енергію на новий цикл Місяця.

21 липня — вдалий день для зміни іміджу, можеш експериментувати з фарбуванням та новою стрижкою.

30 липня — якщо ти вирішив(-ла) пофарбувати чи протонувати волосся — процедура буде вдалою, особливо для маскування сивини.

Не забувай, що здоровий вигляд волосся починається далеко не з процедур у салоні краси. Раніше ми розповідали про продукти для зміцнення волосся та його здоров’я.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!