Думаєш над завивкою, фарбуванням чи зміною довжини? Не забудь зазирнути у календар стрижок на липень 2023

Інколи нам так кортить змінити свій стиль. У ці моменти чи не найбільше хочеться зробити нову зачіску: накрутити локони, підстригтися, пофарбуватися.
Але перед тим як підрізати кінчики, треба зазирнути у календар стрижок, це допоможе вибрати вдалий день для проведення процедур.
Ми розповімо про календар стрижок на липень 2023.
Вдалі дні: 1, 2, 11, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30, 31 липня.
Невдалі дні: 5, 6, 8, 17, 23 липня.
Місяць, що зростає: 1-2, 18-31 липня.
Повня: 3 липня.
Спадний Місяць: 4-16 липня.
Молодик: 17 липня.
Не забувай, що здоровий вигляд волосся починається далеко не з процедур у салоні краси. Раніше ми розповідали про продукти для зміцнення волосся та його здоров’я.
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