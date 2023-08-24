Чтобы ничего не мешало удачному перевоплощению! Календарь стрижек на сентябрь 2023 — благоприятные дни

Процедуры по уходу за волосами приносят удовольствие и отдых, однако волшебное действие быстро заканчивается, если что-то идет не так. Если выбрать неправильный день, то все действительно может пойти кувырком.

Мы подготовили для тебя лунный календарь благоприятных дней для стрижек, чтобы ничто не помешало тебе получить отличный результат от процедуры и удовольствие от ухода за собой.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2023: удачные и неудачные дни для процедур

Известно, что на нас влияют фазы Луны во всех сферах жизни: от взаимоотношений до того, как быстро будут расти наши волосы. В материале ты узнаешь, какие фазы луны ждать в сентябре. А также, когда и какие процедуры можно делать, чтобы все прошло удачно.

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Фазы луны в сентябре 2023

Убывающая Луна — 1-14, 30 сентября.

Новолуние: 15 сентября.

Растущая Луна: 16-28 сентября.

Полнолуние: 29 сентября.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2023

В соответствии с фазами Луны можно выяснить, когда лучше всего делать новую стрижку или покраску, а когда лучше ограничиться только домашним уходом.

В сентябре 2023 года для всех процедур есть восемь благоприятных дней. В то же время неблагоприятных дней гораздо больше.

Благоприятные дни: 5-7, 11-13, 21, 26 сентября.

5-7, 11-13, 21, 26 сентября. Неблагоприятные дни: 1-3, 8-10, 17, 19, 24, 28-30 сентября.

Удачные даты для обновления волос в сентябре 2023

В первый месяц осени будет всего восемь удачных дат для внешних перевоплощений, однако этого будет вполне достаточно, если правильно распределить время.

5-7 сентября

В нисходящую Луну лучше всего делать процедуры, от которых ты хочешь получить длительный эффект. Так, 5 августа можно обновить цвет и скомбинировать это с процедурами для восстановления волос.

6 августа можно подстричь длину, если ты хочешь, чтобы волосы долго держали заданную парикмахером форму. А вот на следующий день можно уделить время новым прическам. Например, сделать завивку, заплести афрокосички или дреды.

11 сентября

11 августа можно кардинально менять образ, но заметь, что эти изменения могут остаться с тобой надолго. Итак, если надоели длинные волосы или их цвет, можешь рисковать и меняться. Это даст силы изменить что-нибудь и в других сферах жизни.

12-13 сентября

Эти дни хорошо подойдут для процедур у трихолога, чтобы улучшить состояние кожи головы и самих волос, изменить косметику для волос и тому подобное. Также можно делать разные процедуры, которые будут способствовать улучшению состояния волос.

21 сентября

В этот день Луна будет расти, поэтому можно решиться на изменения, в которых ты не уверен(-а). Ведь в случае чего волосы быстро отрастут.

Так, можно сделать новую стрижку, отрезать челку или решиться на другой цвет волос. Внешние перевоплощения в этот день принесут в жизнь обновление и улучшат настроение.

26 сентября

26 сентября Луна почти достигнет своего апогея, а это значит, что можно делать процедуры, способствующие росту волос. Спутник Земли значительно усилит их эффект.

Обновление — это не только новая прическа. Мы подготовили для тебя десять стильных образов на сентябрь.

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