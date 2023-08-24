Щоб нічого не заважало вдалому перевтіленню! Календар стрижок на вересень 2023 — сприятливі дні

Доглядові процедури приносять насолоду та відпочинок, однак чарівна дія швидко закінчується, якщо щось йде не так. Якщо обрати неправильний день, то все й справді може піти шкереберть.

Ми підготували для тебе місячний календар сприятливих днів для стрижок, щоб ніщо не завадило отримати відмінний результат від процедури та задоволення від догляду за собою.

Місячний календар стрижок на вересень 2023: вдалі та невдалі дні для процедур

Відомо, що на нас впливають фази Місяця у всіх сферах життя: від взаємин — до того, як швидко ростиме наше волосся. У матеріалі ти дізнаєшся, які фази Місяця чекати у вересні. А також, коли та які процедури можна робити, щоб усе минуло вдало.

Зараз також дивляться

Фази місяця у вересні 2023

Спадний Місяць — 1-14, 30 вересня.

Молодик: 15 вересня.

Місяць, що зростає: 16-28 вересня.

Повня: 29 вересня.

Місячний календар стрижок на вересень 2023

Відповідно до фаз місяця можна з’ясувати, коли ж найкраще робити нову стрижку чи фарбування, а коли краще обмежитися домашнім доглядом.

У вересні 2023 для усіх доглядових процедур є вісім сприятливих днів. Натомість несприятливих днів значно більше.

Сприятливі дні: 5-7, 11-13, 21, 26 вересня.

Несприятливі дні: 1-3, 8-10, 17, 19, 24, 28-30 вересня.

Вдалі дати для оновлення волосся у вересні 2023

У перший місяць осені буде всього вісім вдалих дат для зовнішніх перевтілень, однак цього буде цілком вдосталь, якщо правильно розподілити час.

5-7 вересня

У спадний місяць найкраще робити процедури, від яких ти хочеш отримати тривалий ефект. Так, 5 серпня можна оновити колір та скомбінувати це з процедурами для відновлення волосся.

6 серпня можна підстригти довжину, якщо ти хочеш, аби волосся довго тримало задану перукарем форму. А от наступного дня можна приділити час новим зачіскам. Наприклад, зробити завивку, заплести афрокосички чи дреди.

11 вересня

11 серпня можна кардинально змінювати образ, проте зауваж, що ці зміни можуть залишитися з тобою надовго. Отож, якщо набридло довге волосся або його колір, можеш ризикувати та змінюватися. Це дасть сили змінити щось й в інших сферах життя.

12-13 вересня

Ці дні гарно підійдуть для процедур у трихолога, щоб покращити стан шкіри голови та самого волосся, змінити доглядову косметику тощо. Також можна робити різні процедури, які сприятимуть покращенню стану волосся.

21 вересня

Цього дня Місяць буде зростати, тож можна наважитися на зміни, у яких ти не впевнений(-а). Адже в разі чого волосся швидко відросте.

Так, можна зробити нову стрижку, відрізати чубчика або зважитися на інший колір волосся. Зовнішні перевтілення в цей день принесуть в життя оновлення та покращать настрій.

26 вересня

26 вересня Місяць майже досягне свого апогею, а це означає, що можна робити процедури, які сприяють росту волосся. Супутник Землі значно посилить їхній ефект.

Оновлення — це не лише про нову зачіску. Ми підготували для тебе десять стильних образів на вересень.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.