Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года: планируем поход к парикмахеру

В сентябре 2025 года ритмы Луны снова становятся ориентиром для тех, кто внимательно относится к своим волосам.
Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижек по лунному календарю — в этом материале.
Лунный календарь стрижек: что говорит наука
С научной точки зрения достоверных подтверждений влияния фаз Луны на скорость роста волос пока не найдено. Известно лишь, что волосы формируются в волосяных фолликулах, состояние которых зависит от гормонального фона, питания и общего тонуса организма.
Тем не менее сама идея лунного календаря не выглядит фантастической, ведь биологические ритмы человека, как и приливы в океане, связаны с циклами спутника Земли.
Поэтому издавна существует мнение, что стрижка в разные фазы Луны может по-особому влиять на внешний вид и здоровье волос. Календарь стрижек на сентябрь 2025 года — далее в материале.
Фазы Луны в сентябре 2025
- Растущая Луна — 1-6, 22-30 сентября;
- Полнолуние и полное лунное затмение — 7 сентября;
- Убывающая Луна — 8-21 сентября;
- Новолуние — 22 сентября.
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года: благоприятные дни
Благоприятные дни для стрижки наступают, когда Луна начинает расти — по народным представлениям, в этот период она ускоряет рост волос и одновременно оздоравливает их, делая более упругими и блестящими.
Но и убывающая Луна тоже будет на пользу: в это время рост волос замедляется, зато стрижка делает их более крепкими и густыми.
Такие изменения не подтверждены лабораторными исследованиями, однако остаются частью давней культурной традиции.
В сентябре 2025 года благоприятными для стрижки считаются дни: 2-4, 12-14, 19 и 28.
Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос в сентябре 2025
Есть и такие даты, когда лучше отложить поход к парикмахеру. В первую очередь это новолуние — 22 сентября. Считается, что в этой фазе Луна словно обнуляет силы, и волосы будут восстанавливаться медленнее.
Не слишком удачными станут и последние дни перед новолунием — 20–21 сентября, когда энергия заметно убывает. Кроме того, в это время Луна проходит через знак Рыб: волосы становятся более уязвимыми, плохо держат форму и выглядят непослушными.
Неблагоприятным в сентябре может оказаться и полнолуние: астрономы прогнозируют лунное затмение 7 сентября, во время которого Луна теряет силу. В такие дни от экспериментов с прической лучше отказаться.
Когда лучше красить волосы в сентябре 2025 года
- Благоприятные дни: 5, 11, 13, 17-19, 23, 25, 28, 30 — цвет ляжет ровно и надолго.
- Неблагоприятные дни: 1-2, 7, 20-21, 26-27 — окрашивание может дать непредсказуемый результат.
Узнай также, как часто можно красить волосы — полезные советы специалистов о разных видах красок.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!