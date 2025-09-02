Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года: планируем поход к парикмахеру

В сентябре 2025 года ритмы Луны снова становятся ориентиром для тех, кто внимательно относится к своим волосам.

Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижек по лунному календарю — в этом материале.

Лунный календарь стрижек: что говорит наука

С научной точки зрения достоверных подтверждений влияния фаз Луны на скорость роста волос пока не найдено. Известно лишь, что волосы формируются в волосяных фолликулах, состояние которых зависит от гормонального фона, питания и общего тонуса организма.

Тем не менее сама идея лунного календаря не выглядит фантастической, ведь биологические ритмы человека, как и приливы в океане, связаны с циклами спутника Земли.

Поэтому издавна существует мнение, что стрижка в разные фазы Луны может по-особому влиять на внешний вид и здоровье волос. Календарь стрижек на сентябрь 2025 года — далее в материале.

Фазы Луны в сентябре 2025

Растущая Луна — 1-6, 22-30 сентября;

Полнолуние и полное лунное затмение — 7 сентября;

Убывающая Луна — 8-21 сентября;

Новолуние — 22 сентября.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года: благоприятные дни

Благоприятные дни для стрижки наступают, когда Луна начинает расти — по народным представлениям, в этот период она ускоряет рост волос и одновременно оздоравливает их, делая более упругими и блестящими.

Но и убывающая Луна тоже будет на пользу: в это время рост волос замедляется, зато стрижка делает их более крепкими и густыми.

Такие изменения не подтверждены лабораторными исследованиями, однако остаются частью давней культурной традиции.

В сентябре 2025 года благоприятными для стрижки считаются дни: 2-4, 12-14, 19 и 28.

Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос в сентябре 2025

Есть и такие даты, когда лучше отложить поход к парикмахеру. В первую очередь это новолуние — 22 сентября. Считается, что в этой фазе Луна словно обнуляет силы, и волосы будут восстанавливаться медленнее.

Не слишком удачными станут и последние дни перед новолунием — 20–21 сентября, когда энергия заметно убывает. Кроме того, в это время Луна проходит через знак Рыб: волосы становятся более уязвимыми, плохо держат форму и выглядят непослушными.

Неблагоприятным в сентябре может оказаться и полнолуние: астрономы прогнозируют лунное затмение 7 сентября, во время которого Луна теряет силу. В такие дни от экспериментов с прической лучше отказаться.

Когда лучше красить волосы в сентябре 2025 года

Благоприятные дни : 5, 11, 13, 17-19, 23, 25, 28, 30 — цвет ляжет ровно и надолго.

: 5, 11, 13, 17-19, 23, 25, 28, 30 — цвет ляжет ровно и надолго. Неблагоприятные дни: 1-2, 7, 20-21, 26-27 — окрашивание может дать непредсказуемый результат.

