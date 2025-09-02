Місячний календар стрижок на вересень 2025 року: плануємо похід до перукаря

У вересні 2025 року ритми Місяця знову стають орієнтиром для тих, хто уважно ставиться до свого волосся.

Сприятливі та несприятливі дні для стрижок за місячним календарем — у матеріалі.

Місячний календар стрижок: що каже наука

З наукового погляду достовірних підтверджень впливу фаз Місяця на швидкість росту волосся ще не знайшли. Відомо лише, що воно формується у волосяних фолікулах, стан яких залежить від гормонального фону, харчування і взагалі тонусу організму.

Проте сама ідея місячного календаря не така вже й фантастична, адже біологічні ритми людини, як і припливи в океані, узгоджені з циклами супутника Землі.

Тому здавна побутує думка, що стрижка у різні фази Місяця може по особливому впливати на вигляд і стан волосся. Календар стрижок на вересень 2025 — далі у матеріалі.

Фази Місяця у вересні 2025

Місяць, що зростає — 1–6, 22–30 вересня;

Повня та повне місячне затемнення — 7 вересня;

Місяць, що спадає — 8–21 вересня;

Новий місяць — 22 вересня.

Місячний календар стрижок на січень 2025 року: сприятливі дні

Сприятливі дні для стрижки настають, коли Місяць починає зростати — за народними уявленнями, у цей період Місяць пришвидшує ріст волосся і водночас оздоровлює його, роблячи більш пружним і блискучим.

Але й фаза спадного Місяця також буде на користь: волосся в цей час пригальмовує в рості, проте стрижка робить його більш міцним та густим.

Такі зміни не підтверджені лабораторними дослідженнями, проте залишаються частиною давньої культурної традиції.

У вересні 2025 року сприятливі для стрижки дні такі: 2–4, 12–14, 19 та 28.

Несприятливі дні для стрижки та фарбування волосся у січні 2025

Також у вересні 2025 року є дні, коли краще відкласти похід до перукаря. Це стосується часу, коли на небі панує молодик — 22 числа. Вважається, що у цій фазі Місяць наче обнуляє сили, і волосся буде відновлюватися повільніше.

Не надто вдалими є й останні дні перед молодиком — 20-21 вересня, коли енергія ніби спадає. До того ж у цей час Місяць мандрує через астрологічний знак Риб: волосся стає вразливим, може погано тримати форму й здаватися неслухняним.

Несприятливою у вересні може виявитися і Повня, 7 вересня — астрономи прогнозують затемнення Місяця, він втрачатиме силу, тож від експериментів з зачіскою в цей час краще утриматися.

Коли краще фарбувати волосся у січні 2025 року: сприятливі дні

Сприятливі дні для фарбування волосся у вересні: 5, 11, 13, 17–29, 23, 25, 30 — колір ляже рівно і надовго.

Несприятливі дні: 1–2, 7, 20-21, 26–27 — фарбування може дати непередбачуваний результат.

