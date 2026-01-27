Календарь магнитных бурь в феврале 2026: месяц обещает спокойную геомагнитную погоду

Магнитные бури могут влиять на нашу жизнь, особенно на людей, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, страдают мигренями и бессонницей.

Зная критические даты, ты можешь заранее готовиться к повышенной нагрузке и контролировать давление.

Календарь магнитных бурь в феврале 2026 по прогнозу на сайте NOAA,, подготовленный специалистами Национального управления океанических и атмосферных исследований США — в материале.

Календарь магнитных бурь в феврале 2026

По прогнозам ученых, в феврале будет наблюдаться спокойная геомагнитная обстановка, сильные бури маловероятны.

Наиболее активным днем станет 13 февраля, когда возможны слабые магнитные бури.

Прогноз дается с учетом двух показателей: Планетарный индекс A – средняя суточная мера геомагнитной активности: малый – спокойствие, большой – буря.

Учитывается Kp-индекс за день (0-9). Kp оценивает геомагнитную активность на Земле: 0–2 спокойно, 3–4 – слабая буря, 5+ – буря, 7–9 – сильная.

Повышенная активность, возможны бури: 4-5 февраля

4 числа: A=15, Kp=4

5 числа: A=12, Kp=4

Слабая (умеренная) магнитная буря: 3-21 февраля

13 числа: A=20, Kp=5 — умеренная буря

14–21 числа: A=15, Kp=4 — слабая буря

Радио-флюкс Солнца растет до середины февраля, что может означать повышенную солнечную активность, но это пока что не критично.

Читать по теме Чувствуешь себя плохо, потому что метеозависимый(-а)? О чем говорит наше самочувствие и действительно ли в этом виновата погода Рассказываем, почему не стоит игнорировать плохое самочувствие и действительно ли существует метеозависимость.

Магнитные бури в феврале 2026: советы для улучшения самочувствия

Во время повышенной геомагнитной активности желательно больше отдыхать, чтобы организм не перенапрягался.

Важно следить за давлением и пить больше воды, особенно если есть склонность к гипертонии или проблемы с сердцем.

Если ожидаются слабые бури, не нужно паниковать, но полезно быть внимательнее к своему самочувствию: больше спать, ограничить кофеин и алкоголь.

Во время сильных магнитных бур лучше избегать интенсивных тренировок и стрессов, больше отдыхать и не планировать важных дел.

Людям с сердечно-сосудистыми проблемами желательно иметь с собой лекарства и контролировать давление чаще.

Читайте также: обычная усталость, магнитные бури или что-то другое? Чем опасно низкое давление и кому следует быть осторожными.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!