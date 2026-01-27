Календар магнітних бур в лютому 2026: місяць обіцяє спокійну геомагнітну погоду

Магнітні бурі можуть впливати на наше життя, особливо на людей, які мають проблеми з серцево-судинною системою, страждають на мігрені та безсоння.

Знаючи критичні дати, ти можеш заздалегідь готуватися до підвищеного навантаження та контролювати тиск.

Календар магнітних бур в лютому 2026 за прогнозом на сайті NOAA, підготований спеціалістами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США — у матеріалі.

Календар магнітних бур в лютому 2026

За прогнозами вчених, в лютому спостерігатиметься спокійна геомагнітна обстановка, сильні бурі малоймовірні.

Найбільш активним днем стане 13 лютого, коли можливі слабкі магнітні бурі.

Прогноз дається з урахуванням двох показників: Планетарний індекс A – середня добова міра геомагнітної активності: малий – спокій, великий – буря.

Враховується Kp-індекс за день (0-9). Kp оцінює геомагнітну активність на Землі: 0–2 спокійно, 3–4 – слабка буря, 5+ – буря, 7–9 – сильна.

Підвищена активність, можливі бурі: 4-5 лютого

4 числа: A=15, Kp=4

5 числа: A=12, Kp=4

Слабка (помірна) магнітна буря: 3-21 лютого

13 числа: A=20, Kp=5 — помірна буря

14–21 числа: A=15, Kp=4 — слабка буря

Радіо-флюкс Сонця росте до середини лютого, що може означати підвищену сонячну активність, але це поки що не критично.

Магнітні бурі в лютому 2026: поради для покращення самопочуття

Під час підвищеної геомагнітної активності бажано більше відпочивати, щоб організм не перенапружувався.

Важливо слідкувати за тиском і пити більше води, особливо якщо є схильність до гіпертонії або проблем із серцем.

Якщо очікуються слабкі бурі, не потрібно панікувати, але корисно бути уважнішим до свого самопочуття: більше спати, обмежити кофеїн і алкоголь..

Під час сильних магнітних бур краще уникати інтенсивних тренувань і стресів, більше відпочивати і не планувати важливих справ.

Людям із серцево-судинними проблемами бажано мати із собою ліки та контролювати тиск частіше.

