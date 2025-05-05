Новая форма медицинской справки 086/о для школы и садика: что изменилось

Министерство здравоохранения утвердило единую форму медицинской справки для зачисления ребенка в учебные заведения всех уровней. Об этом сказал министр Виктор Ляшко на совещании Кабмина по подготовке заведений общего среднего образования к новому учебному году.

Соответствующие изменения утверждены приказом №1351 Об организации медицинских осмотров детей и других лиц для зачисления их в учебные заведения, детские учреждения оздоровления и отдыха. Как изменится форма 086/о для учеников — рассказываем дальше.

Медицинская справка 086/о в школу: новые требования

По словам главы МОЗ, ведомство категорически против осмотров, проведенных врачами в спешке, очередей к разным специалистам и других устаревших правил:

— Мы против массовых направлений на флюорографию только потому, что ребенку исполнилось 14, 15, 16 или 17 лет, потому что так требует приказ. Поэтому мы отменили такие морально устаревшие нормы, — заявил министр.

Теперь для поступления ребенка в любое учебное заведение будет выдаваться унифицированная Медицинская справка № 086/о (выписка из медицинской карточки амбулаторного больного).

Обследование семейным врачом учитывает все необходимые требования для зачисления ребенка в детский сад и школу. В частности, оно предусматривает проверки на следующие показатели:

сбор анамнеза;

полное физикальное обследование;

проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний;

измерение роста и массы тела;

исследование остроты зрения, слуха осанки и плантографии.

Только при выявлении отклонений или болезней семейный врач будет направлять ребенка к врачу-специалисту. Перед началом обучения детей будет осматривать стоматолог.

Ребенок может пройти медицинское обследование в любое удобное время в течение года, не дожидаясь окончания учебного года. Медицинские справки для учеников, выданные на основе результатов этого обследования (форма 086/о), будут иметь силу в течение года со дня его прохождения.

Медицинские осмотры для зачисления учащихся в учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений проводятся тогда, когда это требуется учебным заведением.

Важно: для получения справки ребенок должен пройти все обязательные прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу обязательны.

Подробнее об обязательных прививках мы рассказывали раньше.

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