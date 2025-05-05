Нова форма медичної довідки 086/о для школи та садочка: що змінилося

Міністерство охорони здоровʼя затвердило єдину форму медичної довідки для зарахування дитини до закладів освіти всіх рівнів. Про це сказав міністр Віктор Ляшко на нараді Кабміну щодо підготовки закладів загальної середньої освіти до нового навчального року.

Відповідні зміни затверджено наказом №1351 Про організацію медичних оглядів дітей та інших осіб для зарахування їх до закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Як зміниться форма 086/о для учнів — розповідаємо далі.

Медична довідка 086/о в школу: нові вимоги

За словами очільника МОЗ, відомство категорично проти оглядів, проведених лікарями поспіхом, черг до різних спеціалістів та інших застарілих правил:

— Ми проти масових направлень на флюорографію тільки тому, що дитині виповнилося 14, 15, 16 або 17 років, бо так вимагає наказ. Тому ми скасували такі морально застаріли норми, — заявив міністр.

Відтепер для вступу дитини до будь-якого закладу освіти буде видаватися уніфікована довідка № 086/о Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого).

Обстеження сімейним лікарем враховує всі необхідні вимоги для зарахування дитини до дитячого садочка та школи. Зокрема, передбачає перевірки на такі показники:

збір анамнезу;

повне фізикальне обстеження;

перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів;

вимір зросту та маси тіла;

дослідження гостроти зору, слуху постави та плантографії.

Лише у разі виявлення відхилень чи хвороб сімейний лікар направлятиме дитину до лікаря-спеціаліста. Перед початком навчання дітей оглядатиме стоматолог.

Дитина може пройти медичне обстеження в будь-який зручний час протягом року, не чекаючи закінчення навчального року. Медичні довідки для учнів, видані на основі результатів цього обстеження (форма 086/о), матимуть силу впродовж року з дати його проходження.

Медичні огляди для зарахування учнів до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладів освіти проводяться тоді, коли це вимагається закладом освіти.

Важливо: для отримання довідки дитина має пройти всі обовʼязкові щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка або школи є обов’язковими.

Детальніше про обов’язкові щеплення ми розповідали раніше.

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