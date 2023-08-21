Щоб дитині було близько ходити на навчання: як за адресою визначити, за якою школою закріплено будинок

Перед тим як відправити дитину в перший клас, треба вибрати школу. Найчастіше батьки надають перевагу тим, які розташовані найближче, це також законне право.

Відповідно до вимог закону України Про освіту, дитина може зараховуватися до школи за місцем її фактичного проживання. Кожна дитина може піти в школу, найближчу до її місця проживання, що закріплена за цією територією — без жодних тестів, співбесід чи інших випробувань.

Але буває так, що поруч розташовано кілька закладів освіти. Тоді виникає питання, як визначити, до якої школи належить твій будинок за адресою.

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Як за адресою визначити, до якої школи відноситься будинок

За якою школою закріплено твою адресу, можна дізнатися, звернувшись безпосередньо до департаменту освіти міської ради. Інформацію можна дізнатися також на вебсайті навчального закладу, якщо він є. За разом можна знайти інформацію про спроможність закладу освіти та наявність вільних місць.

Не пізніше як за шість місяців до початку приймання заяв про зарахування в перший клас, органи місцевого самоврядування мають оприлюднити на своєму сайті рішення про закріплення території обслуговування за закладами освіти, тобто за ними закріплюються певні вулиці та будинки.

Крім цього, у деяких містах є зручні карти чи списки, які допоможуть визначити, за якою школою закріплений твій будинок.

Наприклад, у Львові створили інтерактивну карту з навчальними закладами. Також є зручний список за районами.

В Одесі також створили зручний розподіл за районами, за яким можна знайти свою школу.

Інтерактивна карта з пошуком шкіл є також на сайті Кропивницької міської ради.

Також інформація про школи різних областей зібрана на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти. У реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ти можеш знайти область, місто, освітні заклади. В інформації про освітній заклад є посилання на вебсайт школи та контактні номери. Ти можеш зв’язатися безпосередньо зі школою.

Також там вказано, за яким органом освіти закріплена школа, є вебсайт цього органу та контактні номери. За більшою інформацією можна звернутися туди.

Збори у перший клас — довгий процес, адже треба стільки всього придбати. Раніше ми розповідали, як зібрати дитину в перший клас.

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