Чтобы ребенку было близко ходить на учебу: как по адресу определить, к какой школе относится дом

Перед тем как отправить ребенка в первый класс, нужно выбрать школу. Чаще всего родители отдают предпочтение тем, которые расположены ближе всего, это также законное право.

Согласно требованиям закона Украины Об образовании, ребенок может зачисляться в школу по месту его фактического проживания. Каждый ребенок может пойти в школу, ближайшую к его месту жительства, которая закреплена за этой территорией — без тестов, собеседований или других испытаний.

Но бывает так, что рядом расположено несколько учебных заведений. Тогда возникает вопрос, как определить, к какой школе относится твой дом по адресу.

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Как по адресу определить, к какой школе относится дом

За какой школой закреплен твой адрес, можно узнать, обратившись непосредственно в департамент образования городского совета. Информацию можно узнать также на вебсайте учебного заведения, если он есть. За одно можно найти информацию о способности учебного заведения и наличии свободных мест.

Не позднее чем за шесть месяцев до начала приема заявлений о зачислении в первый класс, органы местного самоуправления должны обнародовать на своем сайте решение о закреплении территории обслуживания за учебными заведениями, то есть за ними закрепляются определенные улицы и дома.

Кроме того, в некоторых городах есть удобные карты или списки, которые помогут определить, за какой школой закреплен твой дом.

К примеру, во Львове создали интерактивную карту с учебными заведениями. Также есть удобный список по районам.

В Одессе также создали удобное распределение по районам, где можно найти свою школу.

Интерактивная карта с поиском школ есть также на сайте Кропивницкого городского совета.

Также информация о школах разных областей собрана на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. В реестре субъектов образовательной деятельности ты можешь найти область, город, образовательные учреждения. Информация об образовательном учреждении содержит ссылки на вебсайт школы и контактные номера. Ты можешь связаться со школой.

Также там указано, за каким органом образования закреплена школа, есть вебсайт этого органа и контактные номера. За большей информацией можно обратиться туда.

Сборы в первый класс — долгий процесс, ведь нужно столько всего купить. Ранее мы рассказывали, как собрать ребенка в первый класс.

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