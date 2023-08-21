Родительство

Чтобы ребенку было близко ходить на учебу: как по адресу определить, к какой школе относится дом

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 августа 2023, 17:30
Як за адресою визначити, до якої школи відноситься будинок: що варто знати
Фото: Pexels

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