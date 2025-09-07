От подростка к взрослому: как менструальная боль влияет на будущее здоровье женщины

Менструация — это естественный процесс, но для многих девушек она сопровождается сильной болью, не дающей жить полноценно.

До недавнего времени медики и общество считали это нормальным, но новое исследование указывает на опасные последствия.

Оказалось, что подростковая менструальная боль может быть не просто временной проблемой, а предвестником хронической боли во взрослой жизни.

От “просто боли” до серьезных проблем

Исследование, опубликованное во влиятельном журнале The Lancet Child & Adolescent Health, изучило состояние здоровья более тысячи девушек.

Результаты шокируют: те, кто испытывал сильную менструальную боль в 15 лет, имели на 76% более высокий риск страдать от хронической боли до 26 лет. Даже умеренная боль увеличивала риск на 65%.

Что важно, речь идет не только о боли в животе. Ученые установили четкую связь между подростковой менструальной болью и хроническими болями в других частях тела.

В частности, во взрослом возрасте у таких женщин чаще наблюдались:

хронические головные боли;

боли в спине, суставах, коленях и стопах.

Как это работает?

По мнению ученых, причина кроется в нейропластичности подросткового мозга. Мозг в этом возрасте очень чувствителен и легко поддается изменениям.

Когда он постоянно получает сигналы о сильной боли, то со временем его структура и реакция на боль изменяются. Это создает благоприятные условия для развития хронического болевого синдрома.

Вполне возможно, что опыт умеренных или сильных менструальных болей изменяет структуру мозга, что делает хроническую боль более вероятной в будущем, — объясняет доктор Рейчел Рид-МакКанн, один из авторов исследования.

Пора разорвать круг молчания

Это исследование – громкий призыв к переменам. Эксперты отмечают, что десятилетиями девочек учили просто терпеть боль, что приводило к поздней диагностике и игнорированию симптомов. Такая безмятежность может обернуться пожизненными проблемами.

Если мы не будем серьезно относиться к менструальным болям в подростковом возрасте, мы рискуем накопить проблемы со здоровьем и хроническую боль на всю жизнь, — отмечает исполнительный директор благотворительной организации Wellbeing of Women, Джанет Линдсей.

Вывод прост: родители, врачи и образовательная система должны прекратить игнорировать менструальную боль.

Разговор об этом, раннее обращение к врачам и соответствующая помощь могут предотвратить серьезные проблемы в будущем и улучшить качество жизни миллионов женщин.

