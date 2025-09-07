Від підлітка до дорослої: як менструальний біль впливає на майбутнє здоров’я жінки

Менструація — це природний процес, але для багатьох дівчат вона супроводжується сильним болем, що не дає жити повноцінно.

Донедавна медики та суспільство вважали це нормальним, але нове дослідження вказує на небезпечні наслідки.

Виявилося, що підлітковий менструальний біль може бути не просто тимчасовою проблемою, а передвісником хронічного болю в дорослому житті.

Від “просто болю” до серйозних проблем

Дослідження, опубліковане у впливовому журналі The Lancet Child & Adolescent Health, вивчило стан здоров’я понад тисячі дівчат.

Результати шокують: ті, хто відчував сильний менструальний біль у 15 років, мали на 76% вищий ризик страждати від хронічного болю до 26 років. Навіть помірний біль збільшував ризик на 65%.

Що важливо, йдеться не тільки про біль у животі. Вчені встановили чіткий зв’язок між підлітковим менструальним болем та хронічними болями в інших частинах тіла.

Зокрема, у дорослому віці у таких жінок частіше спостерігалися:

хронічні головні болі;

болі у спині, суглобах, колінах та стопах.

Як це працює?

На думку вчених, причина криється в нейропластичності підліткового мозку. Мозок у цьому віці дуже чутливий і легко піддається змінам.

Коли він постійно отримує сигнали про сильний біль, то з часом його структура і реакція на біль змінюються. Це створює сприятливі умови для розвитку хронічного больового синдрому.

Цілком можливо, що досвід помірних або сильних менструальних болів змінює структуру мозку… що робить хронічний біль більш імовірним у майбутньому, — пояснює докторка Рейчел Рід-МакКанн, одна з авторок дослідження.

Час розірвати коло мовчання

Це дослідження — гучний заклик до змін. Експерти наголошують, що десятиліттями дівчаток вчили просто терпіти біль, що призводило до пізньої діагностики та ігнорування симптомів. Така безтурботність може обернутися довічними проблемами.

Якщо ми не будемо серйозно ставитися до менструальних болів у підлітковому віці, ми ризикуємо накопичити проблеми зі здоров’ям і хронічний біль на все життя, — зазначає виконавча директорка благодійної організації Wellbeing of Women, Джанет Ліндсей.

Висновок простий: батьки, лікарі та освітня система повинні припинити ігнорувати менструальний біль.

Розмова про це, раннє звернення до лікарів та відповідна допомога можуть запобігти серйозним проблемам у майбутньому і поліпшити якість життя мільйонів жінок.

