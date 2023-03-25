Забудь о стереотипах и прислушивайся к себе — как женщине после 50 лет быть стильной

Социальные сети давят на женщин своими советами и наставлениями, что и как нужно одевать, а за что тебя высмеют. Но не все могут успевать за сменой трендов, да и иногда они кажутся просто бессмысленными.

Социальное давление и стереотипы больше всего ощущают на себе женщины старшего возраста. Ведь, с одной стороны, им хочется иметь возможность одевать то, что им действительно нравится, а с другой — возникает страх не “соответствовать своему возрасту” и быть слишком экстравагантными или откровенными.

Могу ли я выйти на улицу в мандариновом костюме? А тут не слишком много леопардового принта? Не слишком ли я старая для изделий из кожи? Все эти вопросы возникают в голове и сковывают свободу выбора одежды.

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Издание The Guardian поговорило со стилистками и выяснило, как избавиться от стереотипов и быть стильной в любом возрасте.

Одевайся для себя, а не для одобрения других

В то время как молодые женщины продвигают бодипозитив и пытаются вырваться из круга предубеждений, этот процесс словно не затрагивает пожилых людей, чья мода жестко стигматизирована.

48-летняя стилистка Наташа Муссон, работающая с женщинами в возрасте 50-70 лет, объясняет, что часто у них есть много одежды, но они чувствуют, что им нечего надеть. Это в свою очередь порождает чувство вины.

Шоппинг становится изнурительным, ведь немногие бренды ориентируются на эту демографическую категорию и не имеют достаточного выбора в размерах. Старшие женщины стремятся найти баланс между красотой, удобством и сдержанностью, что бывает нелегко.

Стилистка советует женщинам пересмотреть свой гардероб, выбрать вещи, которые там уже есть и им нравятся, а затем стилизовать и создавать новые образы. Если же покупать что-то новое, то лучше инвестировать в надежную базу.

Все достаточно просто — если тебе не удобно, ты не будешь стильной, — говорит Муссон.

Выбирай то, что тебе подходит, одевайся исключительно для себя, а не для одобрения других, и тогда ты испытаешь невероятное удовольствие от своего стиля.

Если же ты чувствуешь себя “слишком старой”, чтобы носить что-то, то это лишь иллюзия. Нет четкого разделения на одежду “для пожилых” и “для молодых”.

Основательница собственного бренда Мариэль Вайз считает, что нужно покупать меньше, но лучше, то есть одежду из качественной ткани. Она всегда будет выглядеть фантастически. И ее захочет одолжить даже твоя дочь или внучка.

Вот несколько советов от стилистов, как оставаться непревзойденной в любом возрасте:

Избегай цветочных платьев миди. Вместо них попробуй графический принт.

Добавь шарф к платью с принтом, чтобы увеличить интригу и прикрыть декольте.

Костюмы необязательно должны выглядеть официально. Попробуй надеть под них футболку или выбери непринужденный фасон. Добавь туфли на каблуке или кроссовки.

Если костюмы надоели, попробуй надеть трио: открытую рубашку, жилет и широкие брюки.

Вместо костюмов можно носить комбинезоны. Они невероятно удобные в повседневной жизни.

Джинсы выглядят хорошо с джемпером и коротким шарфом, завязанным на один узел.

Чтобы плечи не провисали, используй подплечники и/или выбирай пиджаки с “набитыми” плечами.

Посмотри еще раз в гардероб. Не держи вещи “к лучшему времени”. Мы только что пережили глобальную пандемию. Мы должны каждый день одеваться, как на вечеринку, потому что мы рады, что живы, — говорит стилистка Карен Артур.

Стильность и удобство всегда можно объединить, но для этого следует понять несколько правил. Читай, как правильно совмещать весенний гардероб.

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