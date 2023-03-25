Забудь про стереотипи та прислухайся до себе — як жінці після 50 років бути стильною

Соціальні мережі тиснуть на жінок своїми порадами та настановами, що і як потрібно вдягати, а за що тебе висміють. Але не всі можуть встигати за зміною трендів, та й інколи ті видаються просто безглуздими.

Соціальний тиск та стереотипи найбільше відчувають на собі жінки старшого віку. Адже, з одного боку, їм хочеться мати можливість одягати те, що їм справді подобається, а з іншого — виникає страх не “відповідати своєму віку” та бути занадто екстравагантними чи відвертими.

Чи можу я вийти на вулицю в мандариновому костюмі? А це не забагато леопардового принту? Чи я не застара для виробів зі шкіри? Усі ці запитання виникають у голові та сковують свободу вибору одягу.

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Видання The Guardian поговорило зі стилістками та з’ясувало, як позбутись стереотипів та бути стильною в будь-якому віці.

Одягайся для себе, а не для схвалення інших

У той час, як молоді жінки просувають бодипозитив та намагаються вирватись з кола упереджень, цей процес ніби не зачіпає літніх людей, чия мода жорстко стигматизована.

48-річна стилістка Наташа Муссон, яка працює з жінками у віці 50-70 років, пояснює, що часто вони мають багато одягу, але відчувають, ніби їм нічого вдягнути. Це своєю чергою породжує почуття провини.

Шопінг стає виснажливим, адже небагато брендів орієнтується на цю демографічну категорію та й не мають достатнього вибору в розмірах. Старші жінки прагнуть знайти баланс між красою, зручністю та стриманістю, що буває нелегко.

Стилістка радить жінкам переглянути свій гардероб, обрати речі, які вже там є та їм подобаються, а потім стилізувати та створювати нові образи. Якщо ж купувати щось нове, то краще інвестувати в надійну базу.

Все досить просто — якщо тобі не зручно, ти не будеш стильною, — каже Муссон.

Обирай те, що тобі пасує, одягайся виключно для себе, а не для схвалення інших, і тоді ти відчуєш неймовірне задоволення від свого стилю.

Якщо ж ти почуваєшся “занадто старою”, щоб носити щось, то це лише ілюзія. Немає чіткого поділу на одяг “для літніх” та “для молодих”.

Засновниця власного бренду Маріель Вайз вважає, що потрібно купувати менше, але краще, тобто одяг з якісної тканини. Він завжди матиме фантастичний вигляд. І його захоче позичити навіть твоя донька чи онучка.

Ось кілька порад від стилістів, як залишатись неперевершеною в будь-якому віці:

Уникай квіткових суконь міді. Замість них спробуй графічний принт.

Додай шарф до сукні з принтом, щоб збільшити інтригу та прикрити декольте.

Костюми не обов’язково мають виглядати офіційно. Спробуй вдягнути під них футболку або вибери невимушений фасон. Додай туфлі на підборах або кросівки.

Якщо костюми набридли, спробуй вдягнути тріо: відкриту сорочку, жилетку та широкі штани.

Замість костюмів також можна носити комбінезони. Вони неймовірно зручні в повсякденному житті.

Джинси мають гарний вигляд з джемпером і коротким шарфом, зав’язаним на один вузол.

Щоб плечі не провисали, використовуй підплічники та/або обирай піджаки з “набитими” плечима.

Подивись ще раз у свій гардероб. Не тримай речі “на краще”. Ми щойно пережили глобальну пандемію. Ми повинні кожен день одягатися, як на вечірку, тому що ми раді, що живі, — каже стилістка Карен Артур.

Стильність та зручність завжди можна об‘єднати, та для цього варто зрозуміти кілька правил. Читай, як правильно поєднувати весняний гардероб.

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