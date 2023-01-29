От женщины вамп до платиновой королевы — модная окраска волос 2023

Скоро весна, а значит, это прекрасное время для изменений и экспериментов со своей внешностью. Покраска волос поможет тебе освежить свой имидж и придать уверенности в себе.

Модные цвета 2023 года варьируются от теплых до более холодных тонов, так что каждая женщина найдет оттенок по душе. Известные парикмахеры Дженна Перри и Эмали Баум рассказали, какая покраска станет модной в 2023 году.

Персонализированная платина

Преимущество цвета платины состоит в том, что этот тон отлично сочетается с любым оттенком кожи. При этом его можно персонализировать по желанию — от мягкого до металлического тона.

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Корица

Корица идеально подойдет брюнеткам, желающим освежить свой оттенок. Попробуй цвет с перчинкой!

Также этот тон подходит женщинам с рыжими или медными волосами, которые хотят попробовать что-то новое.

Бежевый блонд

Если блонд всегда отпугивал тебя своей искусственностью, то бежевый блонд создан для тебя!

Ведь это естественный и натуральный цвет, напоминающий мед, пшеницу или песок. Так что можешь смело экспериментировать и осваивать более светлую палитру тонов.

Насыщенный шоколад

Богатый шоколад темнее обычных коричневых оттенков, однако он придает волосам блеска. Увидишь, как твои локоны изменятся на глазах, обретя здоровый и наполненный вид.

Вампи красный

Это отголосок рыжей тенденции 2022 года. Глубокий красно-фиолетовый тон придаст тебе таинственности, соблазнительности и уверенности.

После неправильного окрашивания волосы могут стать сухими, ломкими и поврежденными. Читай, как сделать маску для волос в домашних условиях.

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