От женщины вамп до платиновой королевы — модная окраска волос 2023

Скоро весна, а значит, это прекрасное время для изменений и экспериментов со своей внешностью. Покраска волос поможет тебе освежить свой имидж и придать уверенности в себе.
Модные цвета 2023 года варьируются от теплых до более холодных тонов, так что каждая женщина найдет оттенок по душе. Известные парикмахеры Дженна Перри и Эмали Баум рассказали, какая покраска станет модной в 2023 году.
Преимущество цвета платины состоит в том, что этот тон отлично сочетается с любым оттенком кожи. При этом его можно персонализировать по желанию — от мягкого до металлического тона.
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Допис, поширений Kim Kardashian (@kimkardashian)
Корица идеально подойдет брюнеткам, желающим освежить свой оттенок. Попробуй цвет с перчинкой!
Также этот тон подходит женщинам с рыжими или медными волосами, которые хотят попробовать что-то новое.
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Допис, поширений Zendaya (@zendaya)
Если блонд всегда отпугивал тебя своей искусственностью, то бежевый блонд создан для тебя!
Ведь это естественный и натуральный цвет, напоминающий мед, пшеницу или песок. Так что можешь смело экспериментировать и осваивать более светлую палитру тонов.
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Допис, поширений Bella ???? (@bellahadid)
Богатый шоколад темнее обычных коричневых оттенков, однако он придает волосам блеска. Увидишь, как твои локоны изменятся на глазах, обретя здоровый и наполненный вид.
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Допис, поширений Zoe Saldana (@zoesaldana)
Это отголосок рыжей тенденции 2022 года. Глубокий красно-фиолетовый тон придаст тебе таинственности, соблазнительности и уверенности.
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Допис, поширений S O P H I E T U R N E R (@sophiet)
После неправильного окрашивания волосы могут стать сухими, ломкими и поврежденными. Читай, как сделать маску для волос в домашних условиях.
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