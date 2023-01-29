Від жінки вамп до платинової королеви — модне фарбування волосся 2023

Скоро весна, а отже це чудовий час для змін та експериментів зі своєю зовнішністю. Фарбування волосся допоможе тобі освіжити свій імідж та додати впевненості в собі.

Модні кольори 2023 варіюються від теплих до більш холодних тонів, тож кожна жінка знайде відтінок до душі. Знамениті перукарки Дженна Перрі та Емалі Баум розповіли, яке фарбування стане модним у 2023 році.

Персоналізована платина

Перевага кольору платини полягає в тому, що цей тон чудово поєднується з будь-яким відтінком шкіри. При цьому його можна персоналізувати за бажанням — від м’якого до металевого тону.

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Кориця

Кориця ідеально підійде брюнеткам, які хочуть освіжити свій відтінок. Спробуй колір з перчинкою!

Також цей тон пасуватиме жінкам з рудим чи мідним волоссям, які хочуть спробувати щось нове.

Бежевий блонд

Якщо блонд завжди відлякував тебе своєю штучністю та ляльковістю, то бежевий блонд створений саме для тебе!

Адже це природний та натуральний колір, який нагадує мед, пшеницю чи пісок. Тож можеш сміливо експериментувати та опановувати світлішу палітру тонів.

Насичений шоколад

Багатий шоколад темніший за звичайні коричневі відтінки, однак він надає волоссю блиску. Побачиш, як твої локони зміняться на очах, отримавши здоровий та наповнений вигляд.

Вампі червоний

Це відголос рудої тенденції 2022 року. Глибокий червоно-фіолетовий тон додасть тобі таємничості, звабливості та впевненості.

Після неправильного фарбування волосся може стати сухим, ламким і пошкодженим. Читай, як зробити маску для волосся в домашніх умовах.

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