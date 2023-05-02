Боб, кудри и не только: какие модные мужские стрижки в 2023 году

Иногда может казаться, что мужчины не так придирчиво относятся к своей прическе. Но на самом деле стильная и модная прическа всегда была важной частью образа мужчины. С помощью правильной стрижки можно хорошо подчеркнуть черты лица.

Поэтому, если ты как раз записался в парикмахерскую или барбершоп и думаешь, какие мужские стрижки модные в 2023 — этот материал именно для тебя.

Модные мужские стрижки 2023

Пробор посередине

В этом году бешеной популярностью пользуются длинные или средней длины волосы у мужчин. И одной из самых интересных вариаций является именно прямой пробор по центру головы. Такая прическа визуально увеличивает объем, а значит прекрасно подходит для обладателей тонких волос.

Базз кат, или боксерская стрижка

Уже который год неизменно занимает ведущие позиции среди модных мужских стрижек. И этот сезон — не исключение. Попробуй сделать себе такую прическу и непременно заметишь, как изменилось твое лицо.

Андеркат

Еще один тип прически, который уже стал классикой. Андеркат — это универсальная прическа, подходящая к любому типу волос. Кстати, преимуществом этой прически является то, что ее можно как уложить, добавив своему образу сдержанности, так и сделать бунтарский вариант, вообще не укладывая волосы.

Кудри

За последние годы мы можем наблюдать тенденцию, как все больше мужчин добавляют себе кудрявости. Это может быть укладка только передней части головы или же можно сделать кудрявыми все волосы. Здесь уже кому как нравится.

Боб

Хотя такой тип прически может показаться неопрятным, но, несмотря на это, стрижка Боб будет выглядеть очень стильно. Она подойдет владельцам таких форм лица, как треугольник, овал, квадрат, и даже тем, у кого круглое лицо. Главное правило — удачно подобранная форма стрижки для каждого типа лица.

Ранее мы рассказывали о популярных женских стрижках на короткие волосы 2023.

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