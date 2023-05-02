Боб, кучері й не тільки: які модні чоловічі стрижки у 2023 році

Іноді може здаватися, що чоловіки не так прискіпливо ставлять до своєї зачіски. Але насправді стильна та модна зачіска завжди була важливою частиною образу чоловіка. За допомогою правильної стрижки можна гарно підкреслити риси обличчя.

Тож якщо ти саме записався до перукарні чи барбершопу і думаєш, які чоловічі стрижки модні у 2023 — цей матеріал саме для тебе.

Модні чоловічі стрижки 2023

Проділ посередині

Цього року шалено популярне довге чи середньої довжини волосся у чоловіків. Однією з найцікавіших варіацій такої довжини є саме прямий проділ по центру голови. Така зачіска візуально збільшує об’єм, а отже, чудово підходить для власників тонкого волосся.

Базз кат, або боксерська стрижка

Уже який рік незмінно займає провідні позиції серед модних чоловічих стрижок. І цей сезон — не виняток. Спробуй зробити собі таку зачіску і неодмінно помітиш, як змінилося твоє обличчя.

Андеркат

Ще один тип зачіски, який уже став класикою. Андеркат — це універсальна зачіска, що підходить до будь-якого типу волосся. До речі, перевагою цієї зачіски є те, що її можна як укласти, додавши своєму образу стриманості, так і зробити бунтарський варіант, взагалі не вкладаючи волосся.

Кучері

За останні роки ми можемо спостерігати тенденцію, як дедалі більше чоловіків додають собі кучерявості. Це може бути укладка лише передньої частини голови або ж можна зробити кучерявим усе волосся — кому як до душі.

Боб

Хоч такий тип зачіски може здатися неохайним, та попри це стрижка Боб матиме дуже стильний вигляд. Вона пасуватиме власникам таких форм обличчя, як трикутник, овал, квадрат, і навіть тим, у кого кругле обличчя. Головне правило — вдало підібрана форма стрижки для кожного типу обличчя.

Раніше ми розповідали про популярні жіночі стрижки на коротке волосся 2023.

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