Жіночі короткі стрижки 2023: модні тренди року, кольори й техніки

Часто коли жінки думають про те, щоб змінити своє життя, вони змінюють свій образ. Це стосується стрижки, зачіски або інших втручань майстрів бюті-сфери.

Якщо є натхнення, можна зупинитись саме на стрижці. Жіночі короткі стрижки 2023: тренди, техніки та кольори — читай у матеріалі.

Жіночі короткі стрижки після 50 років

Багато жінок часто помічають сильне випадіння волосся після стресу й на тлі війни. Тут на допомогу приходять жіночі короткі зачіски після 50 років. При цьому варто враховувати основні нюанси:

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Стригти й фарбувати волосся важливо не в домашніх умовах, а прийшовши до досвідченого майстра. Саме він може підібрати цікавий варіант, враховуючи твої побажання та особливості обличчя. Наприклад, потрібно стригти волосся, зважаючи на форму голови та структуру волосся. Сивий і чорний кольори часто додають років, незалежно від того, яку стрижку ти вибереш. Хоча бувають винятки, коли сиве волосся виглядає дуже стильно та ефектно. Якщо хочеш, щоб обличчя стало візуально молодшим, можна зробити філірування. Якщо в тебе овальне обличчя, то варіантів стрижок у цьому випадку дуже багато. Цього не можна сказати про володарок круглих, квадратних і трикутних облич. Якщо форма — квадрат, то можна зробити асиметрію, подовжити локони біля обличчя за допомогою косого проділу. Подовжене лице можна скрасити об’ємними пасмами (чубчиком). Для дівчини із круглим обличчям краще вибирати стрижку з асиметрією.

Класичне каре 2023

Така стрижка не виходить із моди. Вона триматиметься у тренді й у 2023, і у 2024 роках. Волосся для неї має бути прямого типу, яке не пушиться і добре зберігає форму зачіски.

Для дуже короткого каре зріз волосся можна зробити дуже рівним або навпаки — рваним. Найефектніше воно виглядає на темному волоссі.

Градуйований боб

Така стрижка користується в Україні великою популярністю і вважається універсальною стрижкою на короткому волоссі.

Боб добре підходить для волосся різного типу, як більш об’ємного, так і не дуже, а також на пряме і кучеряве волосся.

Крім цього, така зачіска не вимагає тривалого укладання і добре виглядає для різного типу зовнішності.

Піксі 2023

Це одна з найкоротших і найсміливіших жіночих стрижок. Її можна робити як з досить різким переходом довжини волосся, так і з поголеною потилицею або скронями. Вона підходить як для жінок у віці, так і для молодих дівчат. Крім цього, вона теж не потребує особливої укладки.

Асиметричні стрижки для жінок

Асиметричні стрижки для жінок дуже незвичайні та красиві, ідеально підійдуть для сміливих та неординарних особистостей. Вони можуть бути виконані у різних варіаціях та стилях. Найкраще виглядають асиметричні стрижки для округлого обличчя.

Боб з чубчиком

Якщо тобі набрид звичайний боб, стрижку можна доповнити чубчиком з плавними зрізами. Придивися до варіантів у вигляді шторок та французького чубчика, вони виглядають витончено та елегантно на жінках будь-якого віку.

Стрижки в стилі гранж

На прямому волоссі добре виглядатимуть зухвалі й сміливі стрижки в стилі гранж з рваними та пухнастими локонами. Така зачіска завжди виглядає ефектно. При цьому можна не витрачати багато часу та сил на укладку та вирівнювання волосся.

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