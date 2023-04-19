Жіночі короткі стрижки 2023: модні тренди року, кольори й техніки

Часто коли жінки думають про те, щоб змінити своє життя, вони змінюють свій образ. Це стосується стрижки, зачіски або інших втручань майстрів бюті-сфери.
Якщо є натхнення, можна зупинитись саме на стрижці. Жіночі короткі стрижки 2023: тренди, техніки та кольори — читай у матеріалі.
Багато жінок часто помічають сильне випадіння волосся після стресу й на тлі війни. Тут на допомогу приходять жіночі короткі зачіски після 50 років. При цьому варто враховувати основні нюанси:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Колорист Виктория Хан (@victoria_khan_)
Допис, поширений Колорист Виктория Хан (@victoria_khan_)
Така стрижка не виходить із моди. Вона триматиметься у тренді й у 2023, і у 2024 роках. Волосся для неї має бути прямого типу, яке не пушиться і добре зберігає форму зачіски.
Для дуже короткого каре зріз волосся можна зробити дуже рівним або навпаки — рваним. Найефектніше воно виглядає на темному волоссі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений САЛОН КРАСИ | ТЕРНОПІЛЬ (@salon_cool_baba)
Допис, поширений САЛОН КРАСИ | ТЕРНОПІЛЬ (@salon_cool_baba)
Така стрижка користується в Україні великою популярністю і вважається універсальною стрижкою на короткому волоссі.
Боб добре підходить для волосся різного типу, як більш об’ємного, так і не дуже, а також на пряме і кучеряве волосся.
Боб добре підходить для волосся різного типу, як більш об’ємного, так і не дуже, а також на пряме і кучеряве волосся.
Крім цього, така зачіска не вимагає тривалого укладання і добре виглядає для різного типу зовнішності.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ПАРИКМАХЕР СПБ (@ulyazem)
Допис, поширений ПАРИКМАХЕР СПБ (@ulyazem)
Це одна з найкоротших і найсміливіших жіночих стрижок. Її можна робити як з досить різким переходом довжини волосся, так і з поголеною потилицею або скронями. Вона підходить як для жінок у віці, так і для молодих дівчат. Крім цього, вона теж не потребує особливої укладки.
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Допис, поширений Kawaicat белая студия (@kawaicat_white)
Асиметричні стрижки для жінок дуже незвичайні та красиві, ідеально підійдуть для сміливих та неординарних особистостей. Вони можуть бути виконані у різних варіаціях та стилях. Найкраще виглядають асиметричні стрижки для округлого обличчя.
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Допис, поширений Hair • Nails • Face • Body (@mainpointsalon)
Якщо тобі набрид звичайний боб, стрижку можна доповнити чубчиком з плавними зрізами. Придивися до варіантів у вигляді шторок та французького чубчика, вони виглядають витончено та елегантно на жінках будь-якого віку.
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Допис, поширений Парикмахер-стилист | ЕКБ (@_mary_sokolova)
На прямому волоссі добре виглядатимуть зухвалі й сміливі стрижки в стилі гранж з рваними та пухнастими локонами. Така зачіска завжди виглядає ефектно. При цьому можна не витрачати багато часу та сил на укладку та вирівнювання волосся.
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