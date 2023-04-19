Женские короткие стрижки 2023: модные тренды года, цвета и техники

Часто когда женщины думают о том, чтобы изменить свою жизнь, они меняют свой образ. Это касается стрижки, прически или же других вмешательств мастеров бьюти-сферы.

Если есть вдохновение, можно остановиться именно на стрижке. Женские короткие стрижки 2023: тренды, техники и цвета — читай в материале.

Женские короткие стрижки после 50 лет

Многие женщины часто замечают сильное выпадение волос после стресса и на фоне войны. Здесь на помощь приходят женские короткие стрижки после 50 лет. При этом, стоит учитывать основные нюансы:

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Стричь и окрашивать волосы важно не в домашних условиях, а у опытного мастера. Именно он в силах подобрать интересный вариант, учитывая твои пожелания и особенности лица. Например, нужно стричь волосы, исходя из формы головы и структуры волос. Седина и черный цвет часто добавляют возраст, независимо от того, какую стрижку ты выберешь. Хотя бывают исключения, когда седые волосы выглядят очень стильно и эффектно. Если хочешь, чтобы лицо стало визуально моложе, можно сделать филировку. Если у тебя овальное лицо, то вариантов стрижек в этом случае очень много. Чего нельзя сказать об обладательницах круглых, квадратных и треугольных лиц. В том случае, если форма квадрат, можно сделать асимметрию, удлинить локоны возле лица с помощью косого пробора. Удлиненное лицо можно скрасить объемными прядями (челкой). Для девушки с круглым лицом лучше выбирать стрижку с асимметрией.

Классическое каре 2023

Такая стрижка не выходит из моды. Она будет держаться в тренде и в 2023, и в 2024 годах. Волосы для нее должны быть прямого типа, которые не пушатся и хорошо сохраняют форму прически.

Для очень короткого каре срез волос можно сделать очень ровным или наоборот — рваным. Эффектнее всего каре смотрится на темных волосах.

Градуированный боб

Такая стрижка пользуется в Украине большой популярностью и считается универсальной стрижкой на короткие волосы.

Боб хорошо подходит для волос разного типа, как более объемных, так и не очень, а также на прямые и вьющиеся волосы.

Кроме этого, такая прическа не требует длительной укладки и хорошо выглядит для разного типа внешности.

Пикси 2023

Это одна из самых коротких и смелых женских стрижек. Ее можно делать как с достаточно резким переходом длины волос, так и со сбритым затылком либо висками. Она подходит как дамам в возрасте, так и молодым девушкам. Кроме этого, она тоже не нуждается в особенной укладке.

Асимметричные стрижки для женщин

Асимметричные стрижки для женщин очень необычны и красивы, идеально подойдут для смелых и неординарных личностей. Они могут быть выполнены в разных вариациях и стилях. Лучше всего смотрятся асимметричные стрижки для округлого лица.

Боб с челкой

Если тебе надоел обычный боб, стрижку можно дополнить челкой с плавными срезами. Присмотрись к вариантам в виде шторок и французской челке, они выглядят изящно и элегантно на женщинах любого возраста.

Стрижки в стиле гранж

На прямых волосах будут хорошо смотреться дерзкие и смелые стрижки в стиле гранж со рваными и пушистыми локонами. Такая прическа выглядит всегда эффектно. При этом можно не тратить много времени и сил на укладку и выравнивание волос.

Ранее мы рассказывали, как отрастить волосы. О действенных методах, которые не повредят, читай по ссылке.

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