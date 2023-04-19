Женские короткие стрижки 2023: модные тренды года, цвета и техники

Часто когда женщины думают о том, чтобы изменить свою жизнь, они меняют свой образ. Это касается стрижки, прически или же других вмешательств мастеров бьюти-сферы.
Если есть вдохновение, можно остановиться именно на стрижке. Женские короткие стрижки 2023: тренды, техники и цвета — читай в материале.
Многие женщины часто замечают сильное выпадение волос после стресса и на фоне войны. Здесь на помощь приходят женские короткие стрижки после 50 лет. При этом, стоит учитывать основные нюансы:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Колорист Виктория Хан (@victoria_khan_)
Допис, поширений Колорист Виктория Хан (@victoria_khan_)
Такая стрижка не выходит из моды. Она будет держаться в тренде и в 2023, и в 2024 годах. Волосы для нее должны быть прямого типа, которые не пушатся и хорошо сохраняют форму прически.
Для очень короткого каре срез волос можно сделать очень ровным или наоборот — рваным. Эффектнее всего каре смотрится на темных волосах.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений САЛОН КРАСИ | ТЕРНОПІЛЬ (@salon_cool_baba)
Допис, поширений САЛОН КРАСИ | ТЕРНОПІЛЬ (@salon_cool_baba)
Такая стрижка пользуется в Украине большой популярностью и считается универсальной стрижкой на короткие волосы.
Боб хорошо подходит для волос разного типа, как более объемных, так и не очень, а также на прямые и вьющиеся волосы.
Боб хорошо подходит для волос разного типа, как более объемных, так и не очень, а также на прямые и вьющиеся волосы.
Кроме этого, такая прическа не требует длительной укладки и хорошо выглядит для разного типа внешности.
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Допис, поширений ПАРИКМАХЕР СПБ (@ulyazem)
Это одна из самых коротких и смелых женских стрижек. Ее можно делать как с достаточно резким переходом длины волос, так и со сбритым затылком либо висками. Она подходит как дамам в возрасте, так и молодым девушкам. Кроме этого, она тоже не нуждается в особенной укладке.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kawaicat белая студия (@kawaicat_white)
Допис, поширений Kawaicat белая студия (@kawaicat_white)
Асимметричные стрижки для женщин очень необычны и красивы, идеально подойдут для смелых и неординарных личностей. Они могут быть выполнены в разных вариациях и стилях. Лучше всего смотрятся асимметричные стрижки для округлого лица.
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Допис, поширений Hair • Nails • Face • Body (@mainpointsalon)
Если тебе надоел обычный боб, стрижку можно дополнить челкой с плавными срезами. Присмотрись к вариантам в виде шторок и французской челке, они выглядят изящно и элегантно на женщинах любого возраста.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Парикмахер-стилист | ЕКБ (@_mary_sokolova)
Допис, поширений Парикмахер-стилист | ЕКБ (@_mary_sokolova)
На прямых волосах будут хорошо смотреться дерзкие и смелые стрижки в стиле гранж со рваными и пушистыми локонами. Такая прическа выглядит всегда эффектно. При этом можно не тратить много времени и сил на укладку и выравнивание волос.
Ранее мы рассказывали, как отрастить волосы. О действенных методах, которые не повредят, читай по ссылке.
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