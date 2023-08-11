Очень хочется, но нельзя? Запрещен ли арбуз людям с сахарным диабетом первого и второго типа

Арбуз — сладкий и вкусный. Однако многие боятся его есть, ведь имеют сахарный диабет. В нашем материале разбираемся, можно ли арбуз при сахарном диабете первого и второго типов. Читай подробнее.

Можно ли арбуз при сахарном диабете: что нужно знать

По данным Киевской школы экономики, по состоянию на 2020 год в Украине было 3,5 млн человек, больных сахарным диабетом. Важно, что диагностировано — всего 1,2 млн (35%).

Поэтому людям, которые имеют такое заболевание, следует тщательно подбирать рацион вместе с врачами. Однако лето — время сладких и вкусных овощей и фруктов, и хочется хотя бы чуть-чуть ими насладиться. Читай, можно ли арбуз при диабете.

Сейчас также смотрят

Арбуз имеет высокий гликемический индекс — 75 единиц на 100 г продукта. Это означает, что сахар из арбуза усваиваются очень быстро. Если у тебя диабет, арбуз есть можно только при соблюдении ряда правил:

есть фрукты в первой половине дня;

ни в коем случае не ешь арбуз на ночь;

замерь, на сколько повысился сахар после употребления арбуза;

в день, который потребляешь арбуз, ограничивай другие сахаросодержащие продукты;

если у тебя диабет второго типа, есть арбуз можно только после основного блюда.

Чтобы не подвергать свое здоровье опасности, порция арбуза должна быть очень маленькой, это один небольшой кусочек, который помещается в ладонь.

Для тех, кто имеет диабет второго типа, потребление арбуза лучше ограничить. Особенно, если врач выписал тебе низкокалорийное питание.

Поэтому, если ты не можешь устоять от летних фруктов, овощей и ягод, лучше проконсультироваться с врачом о норме, а также измерять сахар после употребления.

Раньше мы рассказывали, можно ли есть арбуз с косточками.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.