Дуже хочеться, але не можна? Чи заборонений кавун людям з цукровим діабетом першого та другого типу

Кавун — солодкий та смачний. Однак багато хто боїться його їсти, адже має цукровий діабет. У нашому матеріалі розберемо, чи можна кавун при цукровому діабеті першого та другого типів. Читай детальніше.

Чи можна кавун при цукровому діабеті: що потрібно знати

За даними Київської школи економіки, станом на 2020 рік в Україні було 3,5 млн осіб, хворих на цукровий діабет. Важливо, що діагностовано — лише 1,2 млн (35%).

Тому людям, які мають таке захворювання, слід ретельно підбирати раціон разом із лікарями. Однак літо — час солодких та смачних овочів та фруктів, і хочеться хоча б трохи ними насолодитися. Читай, чи можна кавун при діабеті.

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Кавун має високий глікемічний індекс — 75 одиниць на 100 г продукту. Це означає, що цукри з кавуна засвоюються дуже швидко. Якщо в тебе діабет, кавун їсти можна лише за дотримання низки правил:

їж фрукти у першій половині дня;

у жодному разі не їж кавун на ніч;

замірюй, на скільки підвищився цукор після вживання кавуна;

у день, який споживаєш кавун, обмеж інші цукровмісні продукти;

якщо в тебе діабет другого типу, їсти кавун можна лише після основної страви.

Щоб не наражати своє здоров’я на небезпеку, порція кавуна має бути дуже малою: це один невеликий шматочок, який вміщується в долоню.

Для тих, хто має діабет другого типу, споживання кавуна краще обмежити. Особливо, якщо лікар виписав тобі низькокалорійне харчування.

Тому якщо ти не можеш встояти від літніх фруктів, овочів та ягід, найкраще проконсультуватися з лікарем про норму, а також вимірювати цукор після вживання.

Раніше ми розповідали, чи можна їсти кавун із кісточками.

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