Только приехала в отпуск, а тут — менструация. Можно ли купаться во время месячных

Своевременная и регулярная менструация у женщины — это признак нормальной и здоровой работы организма. Однако даже сейчас нам очень мало рассказывают о гигиене и её правилах во время месячных, поэтому большинство ответов нужно искать самостоятельно.

Можно ли купаться во время месячных и что делать, если менструация началась на отдыхе, мы расскажем тебе дальше.

Можно ли купаться во время месячных

Хотя плавание и облегчает ПМС и спазмы во время менструации, но все же врачи считают, что купаться в открытых водоемах, таких как реки, озера и моря опасно во время месячных.

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Ведь менструальная кровь — это среда для размножения бактерий. Эти бактерии опасны для здоровья женщины, поэтому лучшее купание все же перенести на подходящее время.

Вместе с тем если менструации начались на отдыхе, необязательно откладывать свои планы.

Акушер-гинеколог Людмила Шупенюк в своем YouTube убеждает: если хочется купаться во время менструации, следует пользоваться тампонами или менструальной чашей.

— Но следует помнить, что из защиты эти вещи могут превратиться в опасность, если их вовремя не заменить. Ведь вода из открытого водоема или бассейна попадает на тампон, то есть на вещь, которую ты носишь внутри влагалища определенное время, — объясняет врач.

Также Людмила Шупенюк отметила, что менструальную чашу не следует носить “до последнего”.

Если ты купаешься с менструальной чашей, то меняй её раз в три часа.

Кстати, что такое менструальная чаша и как её правильно выбирать, мы рассказывали тебе раньше.

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