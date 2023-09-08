Здоровье и красота

Только приехала в отпуск, а тут — менструация. Можно ли купаться во время месячных

Виктория Мельник, редактор сайта 08 сентября 2023, 17:45
можно ли купаться при месячных
Фото: Pexels

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