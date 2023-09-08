Тільки приїхали у відпустку, а тут — менструація. Чи можна купатися під час місячних

Своєчасна та регулярна менструація у жінки — це ознака нормальної та здорової роботи організму. Однак навіть зараз нам дуже мало розповідають про гігієну та її правила під час місячних, тож більшість відповідей треба шукати самостійно.

Чи можна купатися під час місячних і що робити, якщо менструація почалася на відпочинку, ми розповімо тобі далі.

Чи можна купатися під час місячних

Хоч плавання і полегшує ПМС та спазми під час менструації, та все ж лікарі вважають, що купатися у відкритих водоймах, таких як річки, озера та моря є небезпечно під час місячних.

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Адже менструальна кров — це середовище для розмноження бактерій. Ці бактерії є небезпечними для здоров’я жінки, тож краще купання все ж перенести на слушний час.

Разом з тим, якщо менструації почалися на відпочинку, не обов’язково відкладати свої плани.

Акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк у своєму YouTube переконує: якщо хочеться купатися під час менструації, варто користуватися тампонами або менструальною чашею.

— Але варто пам’ятати, що із захисту ці речі можуть перетворитися на небезпеку, якщо їх вчасно не замінити. Адже вода з відкритої водойми чи басейну потрапляє на тампон, тобто на річ, яку ти носиш всередині піхви певний час, — пояснює лікарка.

Також Людмила Шупенюк зазначила, що менструальну чашу не варто носити “до останнього”.

Якщо ти купаєшся з менструальною чашею, то змінюй її раз на три години.

До речі, що таке менструальна чаша та як її правильно обирати, ми розповідали тобі раніше.

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