Здоров'я та краса

Тільки приїхали у відпустку, а тут — менструація. Чи можна купатися під час місячних

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Вересня 2023, 17:45
Чи можна купатися під час місячних
Фото: Pexels

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