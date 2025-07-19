Внезапно заболел ребенок: примут ли в Охматдете без направления

Национальная детская специализированная больница Охматдет для многих родителей является синонимом надежды и высочайшего качества медицинской помощи. Однако путь в нее часто окутан мифами и непониманием процедур. Можно ли привезти ребенка самостоятельно? Обязательно ли скорая доставит именно сюда?

Врачи учреждения предоставили исчерпывающие объяснения для УП. Життя, чтобы расставить все точки.

Плановая помощь: твой ключ — электронное направление

Охматдет принимает детей в возрасте от рождения до 18 лет практически с любыми заболеваниями, за исключением специфических кардиологических и инфекционных патологий, которые лечатся в профильных учреждениях. Существует два основных пути получения помощи: плановый и неотложный.

Если ситуация не экстренная и ты планируешь консультацию специалиста или госпитализацию, алгоритм действий четок и начинается с твоего семейного врача или педиатра. Необходимо получить є-направлення. Твой врач должен выдать электронное направление к профильному специалисту или на госпитализацию в Охматдет.

Также стоит, воспользовавшись контактами на сайте больницы, связаться с соответствующим отделением и согласовать дату консультации или плановой госпитализации.

А что, если направления в Охмадит нет

Обратиться к врачам учреждения можно и самостоятельно, без направления. Однако важно понимать: такая консультация будет предоставлена на платной основе согласно утвержденным тарифам больницы.

В случае острого состояния, которое возникло внезапно и требует немедленной медицинской помощи, родители могут привезти ребенка в приемное отделение Охматдета самостоятельно, в любое время суток.

В случае самообращения при острых состояниях пациенту не нужны никакие документы, кроме удостоверяющих личность. Никаких направлений или других справок не требуется, — подчеркивают в больнице.

Главный миф о скорой: куда на самом деле везут пациента

Это самый важный нюанс, который стоит знать всем родителям. Вызов бригады экстренной медицинской помощи не гарантирует, что ребенка доставят именно в Охматдет, даже если ты будешь на этом настаивать.

— К сожалению, даже если пациент выражает желание быть госпитализированным именно в Охматдет, городская скорая не может изменить этот маршрут. Это решение принимается не нашей больницей, а регулируется общей системой здравоохранения города, — объясняют в учреждении.

Бригада скорой помощи действует согласно официально утвержденным маршрутам госпитализации, которые устанавливаются городскими органами здравоохранения. Это означает, что ребенка доставят в ту больницу, которая является профильной и закреплена за вашим районом для конкретной патологии.

Ранее мы писали, что в Киеве прямо во время российской атаки врачи Охматдета проводили пересадку органов трем детям. Читай об уникальном случае.

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