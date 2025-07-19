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Внезапно заболел ребенок: примут ли в Охматдете без направления

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 июля 2025, 13:00 2 мин.
Фото к: Можно ли в Охматдет без направления: объяснение от больницы
Фото Pexels

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