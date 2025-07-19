Раптово захворіла дитина: чи приймуть в Охматдиті без направлення

Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит для багатьох батьків є синонімом надії та найвищої якості медичної допомоги. Проте шлях до неї часто оповитий міфами та нерозумінням процедур. Чи можна привезти дитину самостійно? Чи обов’язково швидка доставить саме сюди?

Лікарі закладу надали вичерпні пояснення для УП. Життя, щоб розставити всі крапки.

Планова допомога: твій ключ — електронне направлення

Охматдит приймає дітей віком від народження до 18 років практично з будь-якими захворюваннями, за винятком специфічних кардіологічних та інфекційних патологій, які лікуються у профільних закладах. Існує два основні шляхи отримання допомоги: плановий та невідкладний.

Якщо ситуація не екстрена і ти плануєш консультацію спеціаліста або госпіталізацію, алгоритм дій чіткий і починається з твого сімейного лікаря чи педіатра. Також варто, отримати е-направлення. Ваш лікар має видати електронне направлення до профільного спеціаліста або на госпіталізацію в Охматдит.

І ще варто скористатися контактами на сайті лікарні, ти маєте зв’язатися з відповідним відділенням та узгодити дату консультації чи планової госпіталізації.

А що, як направлення немає

Звернутися до лікарів закладу можна і самостійно, без направлення. Проте важливо розуміти: така консультація буде надана на платній основі згідно із затвердженими тарифами лікарні.

У разі гострого стану, який виник раптово і потребує негайної медичної допомоги, батьки можуть привезти дитину до приймального відділення Охматдиту самостійно, у будь-який час доби.

У разі самозвернення при гострих станах пацієнту не потрібні жодні документи, окрім тих, що посвідчують особу. Ніяких направлень чи інших довідок не потрібно, — наголошують у лікарні.

Головний міф про швидку: куди насправді везуть пацієнта

Це найважливіший нюанс, який варто знати всім батькам. Виклик бригади екстреної медичної допомоги не гарантує, що дитину доставлять саме в Охматдит, навіть якщо ти на цьому наполягатимеш.

— На жаль, навіть якщо пацієнт висловлює бажання бути госпіталізованим саме до Охматдиту, міська швидка не може змінити цей маршрут. Це рішення ухвалюється не нашою лікарнею, а регулюється загальною системою охорони здоров’я міста, — пояснюють у закладі.

Бригада швидкої допомоги діє згідно з офіційно затвердженими маршрутами госпіталізації, які встановлюються міськими органами охорони здоров’я. Це означає, що дитину доставлять до тієї лікарні, яка є профільною та закріплена за твоїм районом для конкретної патології.

Раніше ми писали, що у Києві прямісінько під час російської атаки лікарі Охматдиту проводили пересадку органів трьом дітям. Читай про унікальний випадок.

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