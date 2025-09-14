Настольные игры против деменции: неожиданное открытие ученых

Когда-то они были предметом насмешек и шуток о развлечениях для пенсионеров, а теперь их обожает даже молодежь. Настольные игры переживают свой расцвет и это хорошая новость для всех, ведь они очень полезны для мозга.

Настольные игры развивают когнитивные функции и снижают риск развития деменции у пожилых людей, утверждают ученые. Детальнее об этом выясняли Washington Post.

Как настольные игры улучшают работу мозга

Эксперты полагают, что некоторые из этих эффектов можно объяснить социальной природой настольных игр. Некоторые исследования показывают, что игра лицом к лицу может иметь дополнительное преимущество по сравнению с игрой в одиночестве.

Настольные игры улучшают когнитивный резерв и способность мозга функционировать, несмотря на старение, травмы или болезни.

— Есть определенная сложность в процессе понимания игровой системы даже у простых настольных игр, — уверена Карла Соуза, исследовательница игр в Центре исследований прикладной коммуникации, культуры и новых технологий в Университете Лусофона.

Простыми словами, настольные игры требуют большей умственной деятельности, чтобы постичь все правила и нюансы. А когда мы пытаемся понять, как правильно играть, наш мозг развивается.

Исследования последних двух десятилетий показали значительную связь между настольными играми и улучшениями работы мозга.

В одном исследовании из 17 когнитивных и физических видов деятельности только настольные игры, чтение, танцы и игра на музыкальных инструментах имели связь с меньшим риском деменции среди взрослых старше 75 лет.

В другом исследовании игроки в настольные игры старше 65 лет имели на 15% более низкий риск деменции, чем те, кто не играл.

— Ценность, которую я вижу в настольных играх для старших людей, отличается от ценности, которую они имеют для молодежи. Молодым людям они помогают развивать мозг через распознавание образов и другие навыки. Но для пожилых людей ценность игр больше связана с социальной активностью, — утверждает клинический невролог Федерико Эмануэле Поцци.

Когда мы слышим о настольных играх, то представляем себе Монополию, домино или другие классические варианты. Но есть много других. Мы рассказывали о девяти интересных настольных играх.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!