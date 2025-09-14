Настільні ігри проти деменції: несподіване відкриття вчених

Колись вони були предметом насмішок і жартів про розваги для пенсіонерів, а нині їх обожнює навіть молодь. Настільні ігри переживають свій розквіт і це гарна новина для всіх, адже вони надзвичайно корисні для мозку.

Настільні ігри розвивають когнітивні функції та знижують ризик розвитку деменції у людей похилого віку, стверджують науковці. Детальніше про це з’ясовували Washington Post.

Як настільні ігри покращують роботу мозку

Експерти вважають, що деякі з цих ефектів можна пояснити соціальною природою настільних ігор. Деякі дослідження показують, що гра віч-на-віч може мати додаткову перевагу порівняно з грою на самоті.

Настільні ігри покращують когнітивний резерв та здатність мозку функціонувати, попри старіння, травми чи хвороби.

— Існує певна складність у процесі розуміння ігрової системи навіть у простих настільних ігор, — впевнена Карла Соуза, дослідниця ігор у Центрі досліджень прикладної комунікації, культури та нових технологій в Університеті Лусофона.

Простими словами, настільні ігри вимагають більшої розумової діяльності, щоб осягнути всі правила і нюанси. А коли ми намагаємося зрозуміти, як правильно грати, наш мозок розвивається.

Дослідження останніх двох десятиліть виявили значний зв’язок між настільними іграми та покращеннями роботи мозку.

В одному дослідженні з 17 когнітивних та фізичних видів діяльності лише настільні ігри, читання, танці та гра на музичних інструментах мали зв’язок з меншим ризиком деменції серед дорослих старше 75 років.

В іншому дослідженні гравці в настільні ігри старші за 65 років мали на 15% нижчий ризик деменції, ніж ті, хто не грав.

— Цінність, яку я бачу в настільних іграх для літніх людей, відрізняється від цінності, яку вони мають для молоді. Молодим людям вони допомагають розвивати мозок через розпізнавання образів та інші навички. Але для літніх людей цінність ігор більше пов’язана із соціальною активністю, — стверджує клінічний невролог Федеріко Емануеле Поцці.

Коли ми чуємо про настільні ігри, то уявляємо собі Монополію, доміно або інші класичні варіанти. Але є багато інших. Ми розповідали про дев’ять цікавих настільних ігор.

