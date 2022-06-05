Здоровье и красота

Реагирует на имя и поддается дрессировке! Как подаренные Японией роботы-тюлени будут помогать украинским беженцам

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 05 июня 2022, 09:00
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