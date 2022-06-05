Реагирует на имя и поддается дрессировке! Как подаренные Японией роботы-тюлени будут помогать украинским беженцам

Посольство Японии в Польше подарило медицинскому варшавскому университету милых роботизированных тюленей. Так дипломаты хотят показать поддержку их страны украинцам, вынужденным покинуть свой дом из-за войны.

Пушистые животные, хотя и выглядят как игрушки, являются прежде всего медицинским прибором. Именуются они роботы Paro.

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Это умная игрушка, которая имеет искусственный интеллект, датчики осязания, света, температуры, звука и расположения в пространстве. Ее используют в терапевтических целях при лечении детей, пожилых и тех, кто имеет посттравматический синдром.

Это относительно новый метод, но очень перспективный, особенно как замена зоотерапии, где она недоступна, невозможна или трудно реализована, — говорит польский доктор Магдалена Лазаревич.

Паро умеет отличать прикосновения от ударов — от этого зависит его реакция. Он реагирует на свое имя, поддается дрессировке и воспитанию.

Робот повышает уровень дофамина, серотонина, окситоцина, поднимает настроение и снижает чувство тревоги.

Польские специалисты работают над интеграцией роботов-тюленей в работу с беженцами из Украины. Медицинские устройства планируют применять в центрах помощи перемещенным, детских садах и начальных школах. Все это для того, чтобы дети могли проще влиться в новый коллектив, легче пережить стресс от войны и переезда.

Также мы планируем, что роботы будут использоваться в клинических отделениях для индивидуальных вмешательств с госпитализированными детьми из Украины, в частности, с пострадавшими от войны.

Мы также рассматриваем сотрудничество с медицинским транспортом людей из Украины и поддержку парамедиков, — рассказывает Лазаревич.

У многих украинских малышей после пережитых ужасов войны может развиться посттравматический синдром. Читай, что такое юлотерапия и чем она полезна для детей.