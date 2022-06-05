Реагує на ім’я та піддається дресуванню! Як подаровані Японією роботи-тюлені допомагатимуть українським біженцям

Посольство Японії у Польщі подарувало медичному варшавському університету милих роботизованих тюленів. Так дипломати хочуть показати підтримку їхньої країни українцям, які були змушені покинути свій дім через війну.

Пухнасті тварини, хоч і мають вигляд іграшок, є насамперед медичним приладом. Називаються вони роботи Paro.

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Це розумна іграшка, яка має штучний інтелект, датчики дотику, світла, температури, звуку та розташування у просторі. Її використовують у терапевтичних цілях при лікуванні дітей, літніх людей та тих, хто має посттравматичний синдром.

Це відносно новий метод, але дуже перспективний, особливо як заміна зоотерапії, де вона недоступна, неможлива або важко реалізована, — каже польська докторка Магдалена Лазаревич.

Паро вміє відрізняти дотики від ударів — від цього залежить його реакція. Він реагує на своє ім’я, піддається дресуванню та вихованню.

Робот підвищує рівень дофаміну, серотоніну, окситоцину, підіймає настрій та знижує відчуття тривоги.

Наразі польські спеціалісти працюють над інтеграцією роботів-тюленів в роботу з біженцями з України. Медичні пристрої планують застосовувати у центрах допомоги переміщеним, дитячих садочках і початкових школах. Усе це для того, щоб діти могли простіше влитися у новий колектив, легше пережити стрес від війни та переїзду.

Також ми плануємо, що роботи використовуватимуться в клінічних відділеннях для індивідуальних втручань з госпіталізованими дітьми з України, зокрема з постраждалими від війни.

Ми також розглядаємо співпрацю з медичним транспортом людей з України та підтримку парамедиків, — розповідає Лазаревич.

У багатьох українських малюків після пережитих жахіть війни може розвинутись посттравматичний синдром. Читай, що таке дзиґотерапія та чим вона корисна для дітей.