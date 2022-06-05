Здоров'я та краса

Реагує на ім’я та піддається дресуванню! Як подаровані Японією роботи-тюлені допомагатимуть українським біженцям

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 05 Червня 2022, 09:00
Робот Паро

Більше новин
Російський військовий корабель все де купити марку, ціна і чи можна купити онлайн
Російський військовий корабель… Всьо: продаж закінчується. Де купити марку та скільки вона коштує
Реагує на ім’я та піддається дресуванню! Як подаровані Японією роботи-тюлені допомагатимуть українським біженцям
Цей сніданок точно не набридне! Рецепт поживних вівсяномлинців від Світлани Фус
Подружжя хіміків з Бучі відновило косметичну фабрику в евакуації
Виїхали з окупованої Бучі та відновили свою справу — виробництво косметики. Історія подружжя хіміків
київ вибухи сьогодні
Потужні вибухи накрили Київ вранці – що відомо про обстріл столиці
Дивитись більше

Матеріали по темі

Російський військовий корабель все де купити марку, ціна і чи можна купити онлайн
Російський військовий корабель… Всьо: продаж закінчується. Де купити марку та скільки вона коштує
Подружжя хіміків з Бучі відновило косметичну фабрику в евакуації
Виїхали з окупованої Бучі та відновили свою справу — виробництво косметики. Історія подружжя хіміків
київ вибухи сьогодні
Потужні вибухи накрили Київ вранці – що відомо про обстріл столиці
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 червня

Відео
0:02:59
Подружжя хіміків з Бучі відновило косметичну фабрику в евакуації

Виїхали з окупованої Бучі та відновили свою справу — виробництво косметики. Історія подружжя хіміків
київ вибухи сьогодні
Потужні вибухи накрили Київ вранці – що відомо про обстріл столиці
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 червня
0:01:17
У києві відкрили Мартиролог дітей
Спи, моє дитя: у Києві створили мартиролог дітей, які загинули через російську агресію
0:03:12
Лікар з Маріуполя залишився без ноги, але з бойовим настроєм продовжував боротись за свободу
Лікар з Маріуполя залишився без ноги, але з бойовим настроєм продовжував боротись за свободу
0:02:09
Обстріли Миколаївської області 04.06.2022 - що відомо про вибухи
Безперервні обстріли Миколаївщини: є загиблі та поранені, зруйновані житлові будинки та підприємства
0:02:36
Українські військові
Надихнутися ЗСУ: український боєць записав щемливе відео із передової, яке мотивує та надає сил
0:02:14
Юні швачки
Юні швачки з Дніпра: як школярки вразили всіх своєю волонтерською роботою
0:05:49
Чутки про смерть Путіна
Для чого нас поміщають в інформаційну бульбашку зі смертю Путіна: Вадим Денисенко розповідає про чутки
0:04:00
Як працюють нефрологічні центри в Україні під час війни
Гемодіаліз під нещадними обстрілами: робота медзакладів в гарячих точках та як їм вдалось евакуюватись
Більше відео
Російський військовий корабель все де купити марку, ціна і чи можна купити онлайн
Читати далі
Російський військовий корабель… Всьо: продаж закінчується. Де купити марку та скільки вона коштує
Реагує на ім’я та піддається дресуванню! Як подаровані Японією роботи-тюлені допомагатимуть українським біженцям
Читати далі
Цей сніданок точно не набридне! Рецепт поживних вівсяномлинців від Світлани Фус

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь