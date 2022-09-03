Не украшение: рекомендации врачей, как избавиться от шрамов

Говорят, все, что нас не убивает, оставляет рубцы и шрамы. Но не всегда хочется на коже носить напоминание о ситуации, которая оставила этот след. Особенно неприятно иметь рубцы на коже лица.

В погоне за красивой кожей люди пробуют разные народные методы: идут в ход маски с уксусом и алоэ. Но такие способы не всегда способны эффективно бороться с рубцами, особенно глубокими и большими.

Мы собрали советы врачей разных профилей, чтобы точно знать, как избавиться от шрамов.

Сейчас также смотрят

Шрамы на лице: косметологические методы выведения

По классификации, шрамы бывают разные, и процессы их удаления могут различаться.

Рубцы делят на:

Нормотрофические шрамы. На ранних стадиях они слегка краснеют, но затем становятся практически незаметны. Они образуются вследствие ожогов первой и второй степеней, легких царапин, ссадин или на месте хирургических надрезов.

шрамы. На ранних стадиях они слегка краснеют, но затем становятся практически незаметны. Они образуются вследствие ожогов первой и второй степеней, легких царапин, ссадин или на месте хирургических надрезов. Атрофические рубцы могут быть телесного или белого цвета и часто углублены в коже. В эту категорию входят шрамы от акне. Их достаточно просто убрать с помощью специальных средств.

рубцы могут быть телесного или белого цвета и часто углублены в коже. В эту категорию входят шрамы от акне. Их достаточно просто убрать с помощью специальных средств. Гипертрофические шрамы заметно выступают на коже. Они обычно возникают после серьезных операций или в результате локального повреждения.

шрамы заметно выступают на коже. Они обычно возникают после серьезных операций или в результате локального повреждения. Келоидные рубцы похожи на опухоль. Обычно они красного цвета и вызывают болевые и жгучие ощущения, если на них нажимать. Такие рубцы уже не эстетическая, а медицинская проблема, а их рост может продолжаться до невероятных размеров.

Достаточно популярным методом лечения шрамов сейчас является аппаратный. Различные врачи рекомендуют несколько процедур, которые могут помочь избавиться от шрамов.

В любом случае это только рекомендуемый список разных вариантов. Лечение пациенту должен выбрать врач, опираясь на индивидуальную проблему.

RF-лифтинг или процедура гидроиглового RF

Такая процедура обычно используется для омоложения и подтягивания кожи, но некоторые врачи могут рекомендовать ее для лечения мелких шрамов.

Процесс не приносит болезненных ощущений. Процедура способствует регенерации кожи.

Лечение с помощью препаратов

Такие препараты инъекционно вводят под кожу лица. Их действие положительно отразится на всем тоне кожи, придаст эффект омоложения и подтянутости. Выравнивая тон и добавляя эластичности, препараты эффективно лечат рубцы и шрамы на коже.

Такие препараты также стимулируют образование волокон кожи для поддержания ее здорового вида, в частности в комплексной работе по устранению рубцов.

Шрамы и рубцы на коже: методы лечения

На самом деле методов лечения шрамов не так много. Среди популярных до сих пор остается лазерное удаление шрамов, операционное вмешательство и препаратное лечение медицинскими или косметологическими мазями.

Лазерная шлифовка шрамов

Этот метод лечения рубцов уже давно завоевал первое место в работе с разными по тяжести шрамами. Во время процедуры происходит замена рубцовой ткани новой вследствие перестройки волокон кожи.

Принцип работы шлифовки кожи состоит в выработке коллагена, который помогает регенерировать кожу и выровнять шрамовые неровности. Дерма обновляется и приобретает вид свежей кожи.

Что можно делать, а что не нельзя со свежими шрамами

Универсальный совет для свежих шрамов — постоянное увлажнение. Можно это делать обычными увлажняющими кремами, а еще лучше — специальными гелями для шрамов.

Ни в коем случае нельзя, чтобы на шрам попадали прямые солнечные лучи — тогда пораженный участок будет более пигментирован, чем другая часть кожи.

Также нельзя массировать шрамы, которым меньше шести месяцев. Но для старых шрамов массаж станет одним из лучших методов лечения.

Сейчас проблема со шрамами в Украине возросла — из-за войны многие военные и гражданские получают ранения и повреждения. Но для таких людей существует возможность лечить рубцы абсолютно бесплатно с помощью пластической хирургии! Подробности можешь узнать в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и читай новости где угодно!