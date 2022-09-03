Не прикраса: рекомендації лікарів, як позбутися шрамів

Кажуть, все, що нас не вбиває — залишає рубці та шрами. Та не завжди хочеться на шкірі носити згадку про ситуацію, яка цей слід залишила. Особливо неприємно мати рубці на шкірі обличчя.

В гонитві за красивою шкірою люди випробовують різні народні методи: ідуть в хід маски з оцту та алое. Але такі способи не завжди здатні ефективно боротися з рубцями, особливо — глибокими та великими.

Ми зібрали поради лікарів різних профілів, аби точно знати, як позбутися шрамів.

Зараз також дивляться

Шрами на обличчі: косметологічні методи виведення

За класифікацією, шрами бувають різні, тож і їхнє видалення може різнитися.

Рубці поділяють на:

Нормотрофічні шрами — на ранніх стадіях вони трохи червоніють, але потім стають практично непомітними. Вони утворюються внаслідок опіків першого та другого ступеня, легких подряпин, саден або на місці хірургічних надрізів.

шрами на ранніх стадіях вони трохи червоніють, але потім стають практично непомітними. Вони утворюються внаслідок опіків першого та другого ступеня, легких подряпин, саден або на місці хірургічних надрізів. Атрофічні рубці можуть бути тілесного чи білого кольору та часто злегка заглиблені у шкірі. До цієї категорії входять шрами від акне. Їх досить просто прибрати за допомогою спеціальних засобів.

рубці можуть бути тілесного чи білого кольору та часто злегка заглиблені у шкірі. До цієї категорії входять шрами від акне. Їх досить просто прибрати за допомогою спеціальних засобів. Гіпертрофічні шрами помітно виступають на шкірі. Зазвичай вони виникають після серйозних операцій або внаслідок локального пошкодження.

шрами помітно виступають на шкірі. Зазвичай вони виникають після серйозних операцій або внаслідок локального пошкодження. Келоїдні рубці схожі на пухлину. Зазвичай вони червоного кольору та викликають больові та пекучі відчуття, якщо на них натискати. Такі рубці уже є не естетичною, а медичною проблемою, а їхній ріст може продовжуватися до неймовірних розмірів. Досить популярними методами лікування шрамів зараз є апаратні. Різні лікарі рекомендують декілька процедур, що можуть допомогти позбутися шрамів. У будь-якому випадку це лише рекомендований список різних варіантів. Лікування пацієнту має обрати лікар, опираючись на індивідуальну проблему. RF-ліфтинг або процедура мікроголкового RF Така процедура зазвичай використовується для омолодження та підтягування шкіри, але деякі лікарі можуть радити її для лікування дрібних шрамів. Процес не приносить болісних відчуттів. Процедура сприяє регенерації шкіри. Лікування за допомогою препаратів Такі препарати вводять ін’єкційно під шкіру обличчя. Їхня дія позитивно відобразиться на всьому тоні шкіри, надасть ефекту омолодження та підтягнутості. Вирівнюючи тон та додаючи еластичності, препарати ефективно лікують шрами та рубці на шкірі. Такі препарати також стимулюють утворення волокон шкіри для підтримки її здорового вигляду, зокрема у комплексній роботі з усунення рубців.

Шрами та рубці на шкірі: методи лікування Насправді методів лікування шрамів є не так багато. Серед найпопулярніших досі залишається лазерне видалення шрамів, операційне втручання та препаратне лікування медичними чи косметологічними мазями. Лазерне шліфування шрамів Цей метод лікування рубців вже давно завоював перше місце у роботі з різними за важкістю шрамами. Під час процедури відбувається заміна рубцевої тканини на нову внаслідок перебудови волокон шкіри. Принцип шліфування полягає у виробленні колагену, який допомагає регенерувати шкіру та вирівняти шрамові нерівності. Дерма оновлюється та набуває вигляду свіжої шкіри. Що варто і не варто робити зі свіжими шрамами Універсальна порада для свіжих шрамів — постійне зволоження. Можна це робити звичайними зволожувальними кремами, а ще краще — спеціальними гелями для шрамів. В жодному разі не можна, аби на шрам потрапляли прямі сонячні промені — тоді уражена ділянка буде більш пігментована, ніж інша частина шкіри. Також не можна масажувати шрами, яким менше ніж шість місяців. Але для старих шрамів масаж стане одним із кращих методів лікування. Зараз проблема зі шрамами в Україні зросла — через війну багато військових та цивільних зазнають поранень та ушкоджень. Але для таких людей існує можливість лікувати рубці абсолютно безплатно за допомогою пластичної хірургії! Деталі можеш дізнатися у нашому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та читай новини будь-де!