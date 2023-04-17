А как быть военным? В Минздраве объяснили, нужен ли рецепт для закупки лекарств на фронт

С 1 апреля Минздрав увеличил перечень лекарств, которые сейчас можно купить только по бумажному или электронному рецепту. Но, как сообщают в Минздраве, изменения не повлияют на закупку рецептурных препаратов для военных на фронте.

Там заявляют, что ни один из препаратов для нужд медицинского фронта не изменил своего статуса. Это означает, что все лекарства, которые до 1 апреля были рецептурными — остаются таковыми, а те, что продавались ранее без рецепта, будут и в дальнейшем продаваться без него.

Доступ к лекарствам для защитников — приоритет высшего уровня. Они и в дальнейшем будут отпускаться без рецепта через соответствующих дистрибьюторов, — сообщили в Минздраве.

Механизм закупки лекарств на фронт остается неизменным. Благотворительные организации и волонтеры и в дальнейшем смогут закупать препараты непосредственно у дистрибьютора по запросу воинской части или учреждения здравоохранения.

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Стоит отметить, что норма не распространяется на закупку наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных веществ.

Ранее мы рассказывали, кто может выписать рецепт на лекарства в экстренном случае.

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