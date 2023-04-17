А як бути військовим? У МОЗ пояснили, чи потрібен рецепт для закупівлі ліків на фронт

З 1 квітня МОЗ збільшило перелік ліків, які нині можна купити лише за паперовим чи електронним рецептом. Та як повідомляють у МОЗ, зміни не вплинуть на закупівлю рецептурних препаратів для військових на фронті.

Там заявляють, що жоден із препаратів для потреб медичного фронту не змінив свого статусу. Це означає, що всі ліки, які до 1 квітня були рецептурними — залишаються такими ж, а ті, що продавалися раніше без рецепта — будуть й надалі продаватися без нього.

Доступ до ліків для захисників — пріоритет найвищого рівня. Вони й надалі відпускатимуться без рецепта через відповідних дистрибʼюторів, — повідомили у МОЗ.

Механізм закупівлі ліків на фронт залишається незмінним. Благодійні організації та волонтери й надалі зможуть закуповувати препарати безпосередньо у дистриб’ютора на запит військової частини чи закладу охорони здоров’я.

Зараз також дивляться

Варто зазначити, що норма не поширюється на закупівлю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також сильнодійних, отруйних, радіоактивних речовин.

Раніше ми розповідали, хто може виписати рецепт на ліки в екстреному випадку.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.