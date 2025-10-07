Нужно ли купать новорожденного ребенка каждый день: мнения и советы педиатра

Купание новорожденного ребенка – это особая, приятная и ответственная процедура.

Родители учатся ухаживать за малышом и одновременно нежно общаться с ним. А ребенок привыкает к новым прикосновениям, звукам и температуре воды, и тактильно познает мир.

Но нужно ли купать новорожденного ребенка каждый день, что говорят об этом врачи, рассказываем в материале.

Можно ли купать новорожденного ребенка каждый день

Вопреки расхожему мнению, купать младенца каждый день совсем не обязательно.

В первые недели жизни кожа новорожденного очень нежная и чувствительная, а слишком частый контакт с водой может нарушить ее естественный защитный слой.

А даже мягкие детские средства могут сделать ее сухой и склонной к раздражению.

Именно поэтому большинству новорожденных детей достаточно трех купаний в неделю.

При условии, что между ними вы тщательно ухаживаете за теми участками, которые нуждаются в самой большой маминой заботе: за лицом, шеей, подмышками, складками на ножках и зоной под подгузником.

Если вы регулярно заменяете подгузники и аккуратно протираете малыша влажной салфеткой, то он будет чист и будет чувствовать комфорт даже без ежедневного купания.

Как часто нужно купать новорожденного ребенка и в какое время это лучше делать

По времени для купания — здесь строгих правил нет. Главное, чтобы и вы и ребенок были спокойны.

Обычно утром малыш более активен, поэтому купание может стать отличным началом дня.

Вечером теплая вода и мягкие руки родителей помогут малышам расслабиться и лучше заснуть.

Важно только не торопиться и не купать сразу после кормления – лучше дать немного времени, чтобы желудок ребенка успокоился.

Со временем, когда малыш начнет больше двигаться, ползать и пробовать разную еду, купать придется чаще.

Но в начале жизни самое важное даже не частота, а покой и чувство безопасности, которые малыш получает во время каждой процедуры.

