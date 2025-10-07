Стиль жизни Здоровье и красота

Нужно ли купать новорожденного ребенка каждый день: мнения и советы педиатра

Ольга Петухова, редактор сайта 07 октября 2025, 16:55 2 мин.
можно ли купать новорожденного каждый день
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь