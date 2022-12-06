Мистическая мода: в Софии Киевской представили коллекцию этноодежды и лукбук с толкованиями #відбабусі

Украинская мода — стильная и неповторимая. Казалось бы, у нашей нации есть врожденное чувство стиля и вкуса в одежде. И речь идет не только о современных модных веяниях — этническая украинская одежда и сейчас завораживает и вдохновляет дизайнеров со всего мира.

Недавно в Национальном заповеднике София Киевская прошел показ коллекции бренда Стрій — исцеляющей одежды. Дизайнером коллекции стала известная украинская теле- и радиоведущая Анна Заклецкая. Девушка исследует украинский фольклор и язычество, поэтому свои знания нашей дохристианской культуры она осветила в новой коллекции бренда.

В первую коллекцию бренда Стрій вошли 13 теплых ежедневных образов этнической моды. Среди них — вязаные платья, костюмы и юбки, а все эти образы украшены аутентичной вышивкой и украшениями-кризами.

В коллекции преобладают черные, красные и белые цвета.

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Что известно о новой этноколлекции Стрій?

Дизайнер Анна Заклецкая свои знания взяла от родной бабушки Гани. Она родилась в 1922 году и большую часть жизни прожила в Хмельницкой и Ровенской области. Именно бабушка рассказывала внучке о ткачестве, вышивке, цели человеческой жизни и всего, что сейчас использовала в своих работах женщина.

— Цель, целый, цельный, целебный — все это слова, объединенные общим корнем и подразумевающие наполненность, однородность и отсутствие пробелов или трещин, — объясняет Анна. — Каждый звук, цвет, форма имеют свою частоту колебания.

Своя рубашка ближе к телу: наши родные звуки и узоры резонируют с частотой каждого из нас, тем самым делая нас целостными, крепкими, защищенными.

Чтобы это почувствовать и уметь этим пользоваться, важно познавать себя и осознанно жить, — заключает дизайнер.

Известно, что эскизы нарядов Анна нарисовала, еще будучи десятилетней. Но серьезно принялась за разработку коллекции этноодежды в конце зимы в 2021 году. Ее детские рисунки начисто перерисовала сестра Иванна.

Любопытно, что каждый фрагмент образа можно носить и совмещать в пяти вариантах. То есть одну юбку можно обыграть так, что из повседневного образа может возникнуть красивый вечерний наряд. Производителем коллекции является Киевская фабрика Jenadin.

Коллекция сопровождается изданием книги-лукбука с толкованиями #відбабусі о значении узоров, цифр, цветов и объясняет сущность обрядового круга украинцев еще до христианского влияния.

Показ прошел в необычном формате — театрализованном представлении об украинском дохристианском прошлом. Также на презентацию коллекции были приглашены известные гости — Лесь Подервянский, Семен Горов и Яна Помазан, Павел Шилько, Влада Литовченко, Настя Вергелес и другие.

На сайте запустили неделю особых цен: средства, которые получат организаторы из продаж, будут перечислены благотворительному фонду Светланы Легкой Светлый. Также все вырученные средства за посещение мероприятия были перечислены в этот же фонд.

Мистическая мода: в Софии Киевской представили коллекцию этноодежды и лукбук с толкованиями #відбабусі / 6 Фотографий

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