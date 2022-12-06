Містична мода: у Софії Київській представили колекцію етноодягу та лукбук з тлумаченнями #відбабусі

Українська мода — стильна та неповторна. Здавалося б, у нашої нації є природжене відчуття стилю та смаку в одязі. І йдеться не лише про сучасні модні віяння — етнічний український одяг і зараз заворожує та надихає дизайнерів з усього світу.

Нещодавно в Національному заповіднику Софія Київська пройшов показ колекції бренду Стрій — одягу, що зцілює. Дизайнеркою колекції стала відома українська теле- та радіоведуча Анна Заклецька. Дівчина досліджує українські фольклор та язичництво, тож свої знання нашої дохристиянської культури висвітлила у новій колекції бренду.

До першої колекції Строю увійшли 13 теплих щоденних образів етнічної моди. Серед них — в’язані сукні, костюми та спідниці, а всі ці образи прикрашені автентичною вишивкою та прикрасами-кризами.

У колекції переважають чорний, червоний та білий кольори.

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Дизайнерка Анна Заклецька свої знання перебрала від своєї бабусі Гані. Та народилася у 1922 році та більшу частину життя прожила на Хмельниччині та Рівненщині. Саме бабуся розповідала онучці про ткацтво, вишивку, ціль людського життя та всього, що зараз використала у своїх роботах жінка.

— Ціль, цілий, цілісний, цілющий — усе це слова, об’єднані спільним коренем та передбачають наповненість, однорідність і відсутність прогалин чи надщерблень, — пояснює Анна. — Кожні звук, колір, форма мають свою частоту коливання.

Своя сорочка ближча до тіла: наші рідні звуки та візерунки резонують з частотою кожного з нас, тим самим роблячи нас цілісними, міцними, захищеними.

Щоб це відчути та вміти цим користуватись, важливо пізнавати себе та жити усвідомлено, — висновує дизайнерка.

Відомо, що ескізи вбрань Анна намалювала ще десятирічною. Але серйозно взялася за розробку колекції етноодягу наприкінці зими у 2021 році. Її дитячі малюнки начисто перемалювала сестра Іванна.

Цікаво, що кожен фрагмент образу можна носити та поєднувати у п’ятьох варіаціях. Тобто одну спідницю можна обіграти так, що з повсякденного образу може постати красивий вечірній наряд. Виробником колекції є Київська фабрика Jenadin.

Колекція супроводжується виданням книжки-лукбуку з тлумаченнями #відбабусі про значення візерунків, цифр, кольорів та пояснює сутність обрядового кола українців ще до християнського впливу.

Показ пройшов у незвичному форматі — театралізованої вистави про українське дохристиянське минуле. Також на презентацію колекції були запрошені відомі гості — Лесь Подерв’янський, Семен Горов та Яна Помазан, Павло Шилько, Влада Литовченко, Настя Вергелес та інші.

На сайті запустили тиждень особливих цін: кошти, які отримають організатори з продажу, будуть перераховані благодійному фонду Світлани Легкої Світлий. Також усі вторговані кошти за відвідування заходу перерахували у цей же фонд.

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