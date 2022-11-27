Lifestyle

Мистецтво вічне! Як картини Марії Примаченко прикрасили дизайнерський український одяг

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 27 Листопада 2022, 14:00

Більше відео
0:02:18
Розмови окупантів
“Або без рук і ніг, або 200-м!” Військовий РФ ниє, що їх не відпускають у відпустку
Біонічні протези в Україні - як реабілітують постраждалих від війни
Найкращий винахід року — як українці виготовлюють унікальні біонічні руки та протезують постраждалих від війни
0:03:26
Швидкі від акторів
Об’єдналися для спільної мети — як 150 акторів України збирали кошти на “швидкі”
0:05:26
Національний олімпійський комітет
Шуфрич і Суркіс у Національному олімпійському комітеті — зрада? Гутцайт чесно пояснив
Дивитись більше

Останні відео
0:06:17
Воєнні злочини росіян: як та навіщо збирають докази

Воєнні злочини Росії: які бувають, як фіксують, хто дає свідчення та для чого
0:03:52
картини Марії Примаченко
Мистецтво вічне! Як картини Марії Примаченко прикрасили дизайнерський український одяг
0:04:32
Яка ситуація на Харківщині 27 листопада — як живуть військові на кордоні
Села, яких вже немає, та покинуті позиції росіян — репортаж з прикордоння Харківщини
Дефіцит палива в Україні: чи буде через використання генераторів
Чи чекати дефіциту палива через використання генераторів? Пояснення Мінекономіки
0:03:07
Бізнес допомагає
Український бізнес тримає фронт: кому та яку гуманітарну допомогу надають
0:01:43
Сергій Мороз
Співатиму для ЗСУ, поки не закінчиться війна: як восьмирічний хлопчик назбирав на авто для захисників
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 27 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:26
Зворушлива історія пенсіонерки
Шанс на возз’єднання сім’ї: зворушлива історія пенсіонерки, яка шукає родину
0:11:59
Євгенія Закревська
Вони воюють за радянським принципом “квадратів”: аеророзвідниця Євгенія Закревська про фронт
0:03:32
Снігурівка
Мародерили просто на очах місцевих! Як оговтується від окупації Снігурівка на Миколаївщині
Більше відео
Воєнні злочини росіян: як та навіщо збирають докази
Читати далі
Воєнні злочини Росії: які бувають, як фіксують, хто дає свідчення та для чого
Яка ситуація на Харківщині 27 листопада — як живуть військові на кордоні
Читати далі
Села, яких вже немає, та покинуті позиції росіян — репортаж з прикордоння Харківщини

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь