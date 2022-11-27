Мистецтво вічне! Як картини Марії Примаченко прикрасили дизайнерський український одяг

Її картинами захоплюється увесь світ, а російські загарбники хотіли їх знищити, спаливши музей.

Та українцям вдалося не лише врятувати роботи легендарної Марії Примаченко, а й по-новому подивитися на спадок, який лишила по собі художниця.

У її рідному селі хочуть звести великий музейний комплекс. Тому задля його зведення, роботи Марії Примаченко лягли в основу колекції одягу, яку створив український бренд трикотажу. Кошти від продажу спрямують на будівництво нового музею.

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Спеціально для створення колекції родина художниці надала роботи Марії Примаченко, які до цього ніколи раніше не експонувалися.

Усі речі створювали під звуки вибухів російських ракет. Багато деталей вишивали вручну. А правнучка мисткині стала обличчям колекції одягу, присвяченої роботам бабусі.

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