От усталости к депрессивным расстройствам: как отключения света влияют на человека

Отключение электроэнергии негативно влияет на психику и физическое состояние человека, вызывая тревогу, нарушение сна и гормональные дисбалансы. Об этом рассказала семейный врач Анна Бондарь в комментарии Украинской правде, ссылаясь на научные исследования — детали читай в материале.

Стресс, усталость, головные боли: как отключение света влияют на человека

Темнота ассоциируется с тревогой, изоляцией и печалью, что усугубляет стресс и может приводить к депрессивным расстройствам. Отсутствие света нарушает суточные ритмы, снижая выработку гормонов, как серотонин и дофамин, отвечающие за настроение и мотивацию.

По словам эксперта, симптомы включают усталость, головную боль, раздражительность, проблемы со сном и снижение иммунитета. Исследования подтверждают, что свет оказывает влияние на эмоции и когнитивные функции, а его отсутствие способствует стрессу.

На физическом уровне наблюдается набор или потеря веса из-за нарушений аппетита, инсулинорезистентности и метаболизма. Глаза страдают сухостью и усталостью из-за контраста между темнотой и яркими экранами гаджетов, что вызывает синдром цифрового напряжения глаз.

Бондарь советует использовать альтернативное освещение (фонари, свечи без парафина), соблюдать режим дня, практиковать йогу или дыхательные упражнения для снятия стресса. Вечерние прогулки на 20 минут могут улучшить сон.

Эффекты будут временные, но длительные отключения усиливают риски, поэтому организация рутины — ключ к смягчению влияния отсутствия электроэнергии.

