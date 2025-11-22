Тревога и депрессия приводят к изменениям мозга у молодежи – что показал большой анализ МРТ

Молодые люди с тревожностью, депрессией, СДВГ или расстройством поведения имеют очень похожие структурные изменения в мозге — несмотря на то, что эти состояния внешне проявляются по-разному. Об этом говорится в масштабном международном исследовании, которое провел Университет Бата совместно с группой ENIGMA.

Об этом пишет The Independent.

Исследователи обнаружили, что у всех этих групп наблюдается уменьшение площади поверхности мозга в зонах, которые отвечают за эмоции, реакцию на опасность и осознание собственных телесных ощущений.

Расстройства разные, а изменения в мозге — похожие

По словам ведущей исследовательницы, докторки Софи Тауненд, результаты ставят под сомнение традиционный подход, когда каждое психическое расстройство изучают отдельно.

Хотя внешне эти состояния очень отличаются, на уровне мозга они оказались чрезвычайно похожими. Это открывает возможность для общих стратегий лечения и профилактики, — объяснила она.

Интересно, что выраженных половых различий тоже не выявили: изменения мозга у мальчиков и девочек с аналогичными расстройствами практически одинаковы. Это противоречит предыдущим, хотя и гораздо меньшим по масштабам исследованиям, которые фиксировали разные паттерны.

Читать по теме Депрессия как эмоциональная инфекция: возможно ли подхватить ее от близких Депрессия – это не только плохое настроение или стресс. Как распознать разлад, избежать эмоционального выгорания и поддержать близких? Советы в нашем материале.

Профессор Стефан Де Брито из Бирмингемского университета отмечает, что структурные изменения не объясняют, почему те или иные расстройства чаще встречаются у мальчиков или у девочек.

Вероятно, влияние оказывают другие факторы — окружающая среда, опыт ребенка, стресс или социальное давление. Всё это может взаимодействовать с изменениями мозга и повышать риск развития расстройства, — сказал он.

Что именно исследовали

Учёные сосредоточились на четырех расстройствах, которые чаще всего диагностируют в детском и подростковом возрасте:

Генерализованной тревожности — состоянии постоянного напряжения и беспокойства, которое влияет на повседневную жизнь;

Депрессии, проявляющейся длительной грустью, потерей интереса и истощением;

СДВГ, когда ребенку сложно концентрироваться, контролировать импульсы, есть склонность к гиперактивности;

Расстройстве поведения, которое характеризуется агрессией, нарушением правил, ложью или разрушением имущества.

Зачем это открытие важно

Работу, которую выполнили 68 исследовательских групп с пяти континентов, называют крупнейшей в своем направлении.

Она может изменить подход к лечению детей и подростков, ведь указывает: вместо борьбы с каждым расстройством отдельно, специалисты могут разрабатывать стратегии, которые будут работать сразу для нескольких состояний.

В будущем это может означать более эффективные, точные и персонализированные методы терапии.

А какие признаки депрессии у взрослых людей и как им помочь — мы рассказывали ранее.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!