Тривога і депресія призводять до змін мозку в молоді — що показав великий аналіз МРТ

Молоді люди з тривогою, депресією, СДУГ або розладом поведінки мають дуже схожі структурні зміни в мозку — попри те, що ці стани зовні проявляються по-різному. Про це йдеться у масштабному міжнародному дослідженні, яке провів Університет Бата спільно з групою ENIGMA.

Про це пише The Independent.

Вчені виявили, що в усіх цих груп спостерігається зменшення площі поверхні мозку у зонах, які відповідають за емоції, реагування на небезпеку та усвідомлення власних тілесних відчуттів.

Розлади різні, а зміни в мозку — схожі

За словами провідної дослідниці, докторки Софі Тауненд, результати ставлять під сумнів традиційний підхід, коли кожен психічний розлад вивчають окремо.

Хоча зовні ці стани дуже відрізняються, на рівні мозку вони виявилися надзвичайно схожими. Це відкриває можливість для спільних стратегій лікування та профілактики, — пояснила вона.

Цікаво, що особливих статевих відмінностей теж не виявили: зміни мозку у хлопчиків та дівчаток з аналогічними розладами практично однакові. Це суперечить попереднім, меншим за масштабом дослідженням, які фіксували різні патерни.

Читати на тему Депресія як емоційна інфекція: чи можливо підхопити її від близьких Депресія – це не лише поганий настрій чи стрес. Як розпізнати розлад, уникнути емоційного вигорання та підтримати близьких? Поради у нашому матеріалі.

Професор Стефан Де Бріто з Бірмінгемського університету зазначає, що структурні зміни не пояснюють, чому ті чи інші розлади частіше зустрічаються у хлопців або у дівчат.

Ймовірно, вплив мають інші фактори — середовище, досвід дитини, стрес чи соціальний тиск. Усе це може взаємодіяти зі змінами мозку й підвищувати ризик розвитку розладу, — сказав він.

Що саме досліджували

Науковці сфокусувалися на чотирьох розладах, які найчастіше діагностують у дитячому та підлітковому віці:

Генералізованій тривожності — стані постійного напруження та занепокоєння, яке впливає на повсякденне життя.

Депресії, що проявляється тривалим смутком, втратою інтересів і виснаженням.

СДУГ, коли дитині складно концентруватися, контролювати імпульси, є схильність до гіперактивності.

Розладі поведінки, який характеризується агресією, порушенням правил, брехнею або руйнуванням майна.

Навіщо це відкриття важливе

Робота, яку виконали 68 дослідницьких груп із п’яти континентів, стала найбільшою у своєму напрямку. Вона може змінити підхід до лікування дітей та підлітків, адже вказує: замість боротьби з кожним розладом окремо, медики можуть розробляти стратегії, що працюватимуть одразу для кількох станів.

У майбутньому це може означати більш ефективні, точні та персоналізовані методи терапії.

А які ознаки депресії у дорослих людей та як їм допомогти — ми розповідали раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!