Від втоми до депресивних розладів: як відключення світла впливають на людину

Відключення електроенергії негативно впливають на психіку та фізичний стан людини, викликаючи тривогу, порушення сну та гормональні дисбаланси. Про це розповіла сімейна лікарка Анна Бондар у коментарі Української правди, посилаючись на наукові дослідження — деталі читай у матеріалі.

Стрес, втома, головний біль: як відключення світла впливають на людину

Темрява асоціюється з тривогою, ізоляцією та смутком, що посилює стрес і може призводити до депресивних розладів. Відсутність світла порушує добові ритми, знижуючи вироблення гормонів, як серотонін та дофамін, що відповідають за настрій та мотивацію.

За словами експертки, симптоми включають втому, головний біль, дратівливість, проблеми зі сном та зниження імунітету. Дослідження підтверджують, що світло впливає на емоції та когнітивні функції, а його відсутність сприяє стресу.

На фізичному рівні спостерігається набір або втрата ваги через порушення апетиту, інсулінорезистентність та метаболізм. Очі страждають від сухості та втоми через контраст між темрявою та яскравими екранами гаджетів, що викликає синдром цифрової напруги очей.

Бондар радить використовувати альтернативне освітлення (ліхтарі, свічки без парафіну), дотримуватися режиму дня, практикувати йогу чи дихальні вправи для зняття стресу. Вечірні прогулянки на 20 хвилин можуть покращити сон.

Ефекти будуть тимчасові, але тривалі відключення посилюють ризики, тож організація рутини — це ключ до пом’якшення впливу відсутності електроенергії.

Раніше ми писали, як зменшити ризик розвитку деменції — читай у матеріалі перелік речей, що допоможуть тобі уникнути розвитку хвороби.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!