Революция в лаборатории: в Харькове 3D-принтер воспроизводит ткани человека

Украинская наука, несмотря ни на что, продолжает развиваться. Война поставила другие приоритеты, так что украинские исследователи взялись за разработки, которые помогут нашим защитникам и гражданским людям.

В лаборатории биомедицинских исследований Харьковского национального университета имени Каразина начал работать первый во всей Восточной Европе роботизированный биопринтер, способный производить медицинские изделия и соответствия тканей тела.

Больше о новом роботизированном биопринтере, рассказываем дальше в материале.

Принтер, который может производить ткани тела

По сообщению МОН Украины, роботизированный биопринтер REGENHU R-GEN200 уже находится в лаборатории университета имени Каразина.

Оснащение таким биопринтером состоялось в рамках инициативы по обновлению учебных программ и укрупнению ЗВО.

Благодаря мощностям этого биопринтера уже будущие ученые и нынешние студенты смогут создавать аппликаторы, импланты и эквиваленты кожи, роговицы, костной и хрящевой тканей.

— Запуск биопринтера в Каразинском университете открывает новый горизонт для развития медицинской биоинженерии и формирования специалистов нового поколения, — отметила ректор Харьковского национального университета Татьяна Кагановская.

Этот прибор позволяет выполнять очень тонкие покрытия или объемные структуры из природных или искусственных полимеров.

С помощью компьютерного моделирования и медицинской визуализации можно очень точно воспроизвести структуру.

REGENHU R-GEN200 позволит готовить новое поколение украинских биоинженеров.

