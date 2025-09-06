Стиль жизни Здоровье и красота

Революция в лаборатории: в Харькове 3D-принтер воспроизводит ткани человека

Виктория Мельник, журналист сайта 06 сентября 2025, 13:00 2 мин.
3д-принтер
Роботизований біопринтер

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь