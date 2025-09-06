Революція в лабораторії: у Харкові 3D-принтер відтворює тканини людини

Українська наука попри все продовжує розвиватись. Війна поставила інші пріоритети, тож українські дослідники взялися за розробки, які допоможуть нашим захисникам та цивільним.

У лабораторії біомедичних досліджень Харківського національного університету імені Каразіна почав працювати перший у всій Східній Європі роботизований біопринтер, який здатен виробляти медичні вироби та відповідники тканин тіла.

Більше про новітній роботизований біопринтер, розповідаємо далі у матеріалі.

Принтер, який може виготовляти тканини тіла

За повідомленням МОН України, роботизований біопринтер REGENHU R-GEN200 вже є в лабораторії університету імені Каразіна.

Оснащення таким біопринтером відбулося в межах ініціативи з оновлення навчальних програм та укрупнення ЗВО.

Завдяки потужностям цього біопринтера, вже майбутні науковці та теперішні студенти зможуть створювати аплікатори, імпланти та еквіваленти шкіри, рогівки, кісткової та хрящової тканин.

— Запуск біопринтера в Каразінському університеті відкриває новий горизонт для розвитку медичної біоінженерії та формування фахівців нового покоління, — зазначила ректорка Харківського національного університету Тетяна Кагановська.

Цей прилад дає можливість виконувати дуже тонкі покриття чи обʼємні структури з природних або штучних полімерів.

За допомогою компʼютерного моделювання та медичної візуалізації, можна дуже точно відтворити структуру.

REGENHU R-GEN200 дасть змогу готувати нове покоління українських біоінженерів.

