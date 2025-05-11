Ты следишь за питанием, тренируешься несколько раз в неделю, однако живот все равно кажется больше, чем несколько лет назад? На самом деле дело в стволовых клетках!

Новое исследование американских ученых объяснило, почему появляется жир на животе и почему его количество только увеличивается с годами даже без изменения образа жизни. Самое интересное — в нашем материале!

Возраст активирует жирогенез

Ученые обнаружили уникальный тип стволовых клеток, которые активируются именно с возрастом и отвечают за стремительное увеличение жировой ткани. Об этом рассказали в Neuroscience News.

Речь идет о так называемых возрастных CP-A клетках, которые образуются из жировых предшественников APC. Они начинают производить новые жировые клетки преимущественно возле живота.

Мы обнаружили, что старение вызывает появление нового типа стволовых клеток взрослого человека и усиливает производство новых жировых клеток в организме.

Об этом сообщила доктор Цюн Ван.

Сигнальный путь LIFR и его роль

Ученые идентифицировали сигнальный путь LIFR (leukemia inhibitory factor receptor), который управляет этим процессом. В молодом возрасте клетки не зависят от LIFR для накопления жира, но с годами он становится критическим триггером. Как только LIFR активируется, CP-A начинают бурно размножаться, что приводит к увеличению жировой массы именно в среднем возрасте.

Команда провела опыты на мышах и подтвердила результаты на образцах человеческой ткани. Пересадка стволовых клеток от старых мышей молодым вызвала производство жира. И наоборот, молодые клетки в теле старых не показали подобной активности. Следовательно, именно изменения в клетках, а не в теле, запускают процесс ожирения.

Это первое доказательство того, что живот увеличивается с возрастом из-за высокой выработки новых жировых клеток в APC, — подчеркнул профессор Адольфо Гарсия-Окана.

Это открытие может стать основой для создания новых методов лечения, которые будут блокировать CP-A или сигнальный путь LIFR. По словам исследователей, это потенциально позволит остановить возрастное ожирение, избежать метаболических нарушений и улучшить качество жизни в старшем возрасте.

— Понимание роли CP-A в метаболических нарушениях может привести к новым медицинским решениям для уменьшения жира на животе.

А как стресс влияет на стволовые клетки, мы рассказывали в нашем предыдущем материале.

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